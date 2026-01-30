Marinarii din Armata Britanică nu mai au voie să bea pe mare. Decât puțin. Care este limita de alcool consumat

Marina Regală britanică a anunțat că va introduce limită de alcool consumat pentru marinarii aflați la bordul navelor. Noua politică va încuraja consumul de alcool în mod responsabil.

Potrivit regulamentului, marinarii britanici nu vor putea să bea mai mult de 14 unități la o săptămână, adică șase halbe de bere sau 10 pahare cu vin.

Astfel, Marina Regală se va asigura că „oamenii ei vor rămâne apți pentru operațiunile navale” și sănătoși. Consumul exagerat de alcool poate cauza cancer, potrivit BBC .

Restricția nu se aplică marinarilor care nu se află la bordul navelor. Regulamentul precedent le permitea marinarilor să consume două cutii cu bere în fiecare zi, echivalentul a trei unități. Marinarii vor fi monitorizați la fel ca până acum.

Noile regulamente se aplică tuturor rangurilr, exceptând ofițerilor înalți care pot consuma în mod discret. De sute de ani, marinarii britanici primeau la fiecare prânz rom din trestie de zahăr, însă acest obicei a luat sfârșit în 1970. De atunci, marinarii sunt nevoiți să-și cumpere băuturile alcoolice.

Sursa Foto: Royal Navy, Facebook

