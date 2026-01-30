Prima pagină » Știri externe » Marinarii din Armata Britanică nu mai au voie să bea pe mare. Decât puțin. Care este limita de alcool consumat

Marinarii din Armata Britanică nu mai au voie să bea pe mare. Decât puțin. Care este limita de alcool consumat

30 ian. 2026, 06:00, Știri externe
Marinarii din Armata Britanică nu mai au voie să bea pe mare. Decât puțin. Care este limita de alcool consumat

Marina Regală britanică a anunțat că va introduce limită de alcool consumat pentru marinarii aflați la bordul navelor. Noua politică va încuraja consumul de alcool în mod responsabil.

Potrivit regulamentului, marinarii britanici nu vor putea să bea mai mult de 14 unități la o săptămână, adică șase halbe de bere sau 10 pahare cu vin.

Astfel, Marina Regală se va asigura  că „oamenii ei vor rămâne apți pentru operațiunile navale” și sănătoși. Consumul exagerat de alcool poate cauza cancer, potrivit BBC .

Restricția nu se aplică marinarilor care nu se află la bordul navelor. Regulamentul precedent le permitea marinarilor să consume două cutii cu bere în fiecare zi, echivalentul a trei unități.  Marinarii vor fi monitorizați la fel ca până acum.

Noile regulamente se aplică tuturor rangurilr, exceptând ofițerilor înalți care pot consuma în mod discret. De sute de ani, marinarii britanici primeau la fiecare prânz rom din trestie de zahăr, însă acest obicei a luat sfârșit în 1970.  De atunci, marinarii sunt nevoiți să-și cumpere băuturile alcoolice.

Sursa Foto: Royal Navy, Facebook

Autorul recomadă: Ambarcațiune cu 6 adulți și 2 copii la bord, răsturnată în Dunăre. Barca era condusă de o femeie DROGATĂ

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Zuckerberg trimite o undă de șoc. Dezvăluie că un angajat, cu ajutorul AI, poate face cât o echipă întreagă. Gigantul regândește strategia de angajări
06:00
Zuckerberg trimite o undă de șoc. Dezvăluie că un angajat, cu ajutorul AI, poate face cât o echipă întreagă. Gigantul regândește strategia de angajări
UPDATE 🚨 Cuba mai are petrol pentru 15-20 zile după blocada impusă Venezuelei \ Trump impune sancțiuni țărilor care livrează petrol Cubei. Mexicul este vizat
01:14
🚨 Cuba mai are petrol pentru 15-20 zile după blocada impusă Venezuelei \ Trump impune sancțiuni țărilor care livrează petrol Cubei. Mexicul este vizat
VIDEO Explozie la cea mai mare rafinărie de petrol din Turcia. Numărul victimelor este necunoscut
23:58
Explozie la cea mai mare rafinărie de petrol din Turcia. Numărul victimelor este necunoscut
MILITAR Pete Hegseth, șeful Pentagonului: Armata americană este pregătită să livreze în Iran ce ordonă președintele Trump
23:51
Pete Hegseth, șeful Pentagonului: Armata americană este pregătită să livreze în Iran ce ordonă președintele Trump
METEO Haos din cauza ninsorilor. Moscova este blocată, transportul public este aproape paralizat
23:42
Haos din cauza ninsorilor. Moscova este blocată, transportul public este aproape paralizat
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul nuclear sunt foarte mari”
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Provocarea lunii februarie: Ce este Off February și cum ne ajută sănătatea?
VIDEO Gândul a întrebat elevii români cum aleg să-și petreacă timpul liber. Aproape toți au răspuns la fel
06:00
Gândul a întrebat elevii români cum aleg să-și petreacă timpul liber. Aproape toți au răspuns la fel
EXCLUSIV De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
05:00
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
SPORT Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul său, Francis Roig, după eliminarea de la Australian Open: „Apreciez timpul petrecut împreună”
23:41
Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul său, Francis Roig, după eliminarea de la Australian Open: „Apreciez timpul petrecut împreună”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
23:30
Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”
ACTUALITATE Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
23:00
Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”
22:33
Ion Cristoiu: „Este o comparație improprie între Ceaușescu și Bolojan. Ceaușescu a făcut austeritate pentru a construi metroul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe