Donald Trump avertizează Londra: este „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „foarte periculos” pentru Marea Britanie să facă afaceri cu China, în contextul în care prim-ministrul britanic Keir Starmer își continuă vizita de trei zile la Beijing pentru relansarea relațiilor bilaterale.

Trump a reacționat la anunțurile privind acorduri menite să stimuleze afacerile și investițiile dintre Marea Britanie și China, făcute după întâlnirea dintre Starmer și președintele chinez Xi Jinping.

„Ei bine, este foarte periculos pentru ei să facă asta”, a spus Trump la premiera unui documentar despre soția sa, Melania, atunci când a fost întrebat despre intensificarea relațiilor comerciale dintre Londra și Beijing, scrie BBC.

Ca reacție la comentariile liderului american, liderul de la Downing Street a transmis că Washingtonul a fost informat în legătură cu vizita premierului britanic și cu obiectivele acesteia. Reprezentanții guvernului britanic au subliniat, de asemenea, că Donald Trump urmează să efectueze la rândul său o vizită în China în luna aprilie.

Trump nu a continuat criticile la adresa Regatului Unit, orientându-și însă atenția către Canada, față de care a lansat un avertisment similar.

„Este chiar mai periculos, cred, pentru Canada. Canada nu se descurcă bine. Se descurcă foarte prost și nu poți considera China ca fiind soluția”, a afirmat președintele SUA.

Comentariile vin după ce Trump a amenințat la începutul săptămânii că va impune tarife Canadei dacă aceasta va încheia acorduri economice cu China, în urma vizitei recente la Beijing a premierului canadian Mark Carney.

Marea Britanie strânge relațiile cu China

Între timp, Keir Starmer a descris relația Regatului Unit cu China drept una aflată într-o „poziție bună și puternică”, după discuțiile purtate cu Xi Jinping la Marele Palat al Poporului. Premierul britanic a declarat vineri că „întâlnirile foarte bune” cu liderul chinez au oferit „exact nivelul de angajament pe care îl speram”.

„Ne-am angajat cu căldură și am făcut progrese reale, de fapt, deoarece Marea Britanie are foarte multe de oferit”, a afirmat Starmer la o reuniune a Forumului de Afaceri Marea Britanie- China, organizată la Banca Chinei din Beijing.

Vizita a generat mai multe rezultate concrete, printre care un acord privind călătoriile fără viză, reducerea tarifelor pentru whisky și o investiție de 10,9 miliarde de lire sterline din partea AstraZeneca, destinată construirii unor facilități de producție în China. Au fost anunțate și acorduri de cooperare în domenii precum combaterea crimei organizate și imigrația ilegală.

Președintele Camerei de Comerț Britanice din China, Chris Torrens, a calificat vizita premierului britanic drept „un succes”. El a declarat pentru BBC că „este logic ca Marea Britanie să se orienteze către China, unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai săi”.

Torrens a adăugat că și alți lideri occidentali au vizitat recent Beijingul sau urmează să o facă, inclusiv Donald Trump.

„Statele Unite sancționează și mustră alte economii și impun tarife țărilor care încheie acorduri cu China, dar SUA însele ar putea foarte bine să încheie un acord cu China”, a spus el.

După oprirea de la Shanghai, Keir Starmer urmează să se deplaseze la Tokyo pentru o întâlnire de lucru cu omologul său japonez, Sanae Takaichi.

Critici vehemente din opoziția britanică

Vizita în China a stârnit însă și critici interne. Deputați din opoziție l-au acuzat pe premier că a sacrificat securitatea națională în favoarea beneficiilor economice.

Ministrul de interne din opoziție, Chris Philp, a susținut că Starmer „s-a dus la Beijing pentru a se înclina în fața președintelui Xi” și a vorbit despre „firimituri economice de la masa Chinei”.

Potrivit Departamentului pentru Afaceri și Comerț, Statele Unite au fost cel mai mare partener comercial al Regatului Unit în 2025, în timp ce China s-a situat pe locul al patrulea.

