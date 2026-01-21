Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre alegerea lui Nicușor Dan de a nu participa la evenimentul Davos 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Publicul ăla plătește bilete și plătește participarea cu bani grei. Nu puțini bani, sunt bani mulți. Eu v-am spus, am participat la Crans-Montana. În fine, bani grei care sunt plătiți pentru a participa. De ce ați chema dumneavoastră pe cineva ca domnul Nicușor Dan?”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre alegerea lui Nicușor Dan de a nu participa la Davos 2026. Întrebat ce înțelege din lipsa lui Nicușor de la eveniment, politicianul a menționat că trebuie privit în ansamblu. Retoric, acesta s-a întrebat cum e să ai un președinte ca Nicușor Dan. Unul dintre argumentele prezentate de Severin care să motiveze lipsa lui Nicușor este acela că poate nu a fost invitat. Acesta se întreabă de ce l-ar invita cineva pe un președinte ca Nicușor Dan la un asemenea eveniment.