Adrian Severin: „Se confirmă că actualul Guvern are o mentalitate dictatorială. Nu îi interesează dorința poporului”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum actualul Guvern are o mentalitate dictatorială și nu ține cont de popor. Acesta a început prin a spune că democrația este un sistem politic imperfect. Deși se pot face multe erori, adaugă politicianul, democrația reușește să corecteze lucrurile fără violență. Dacă nu funcționează metoda non-violentă, există și posibilitatea revoltelor.
„Democrația este un sistem imperfect, categoric. Democrația duce uneori la concluzii proaste, la concluzii greșite. Dar ea are un mare avantaj. Democrația poate corecta greșelile fără violență. Dacă noi, măcar din amintirile procedurilor democratice, din amintirea democrației constituționale românești, așa cum se numea ea, aplicăm aceste reguli și corectăm greșelile făcute în mod voluntar și organizat… În momentul acela evităm violența. Dacă nu o facem, alternativa după carte, nu după părerea mea… Deci, dacă nu se poate fără violență, se poate cu violență, printr-o revoltă populară, cum a mai fost. Printr-o mișcare populară. Pentru că în ambele situații, decident este poporul. Numai că eu aș prefera ca poporul să decidă la urne și nu să decidă pe stradă. Pentru că dacă va decide pe stradă și e dreptul lui să o facă, liderii politici trebuie să facă în așa fel încât nu să-l oprească să se revolte și să-l co-intereseze, să nu se revolte. Să se comporte în așa fel încât poporul să zic că n-are rost să mă revolt, că uite, oamenii ăștia au auzit mesajul meu și încearcă să facă ceea ce trebuie. Știți, aceasta nu face decât să confirme observații pe care le-am făcut deja de destulă vreme. Și când spun le-am făcut, mă gândesc și la dumneavoastră, și la mine, și probabil la alții, la mulți alții. Și anume la mentalitatea dictatorială. Când nu te interesează ce vrea poporul. Pentru că ăștia 45% de care dumneavoastră vorbiți sunt, de fapt, reprezentanți ai unei categorii importante din populație.”, a explicat politicianul.