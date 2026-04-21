Adrian Severin: „Se confirmă că actualul Guvern are o mentalitate dictatorială. Nu îi interesează dorința poporului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum actualul Guvern are mentalitate dictatorială și nu ține cont de popor.

Adrian Severin: „Democrația este un sistem imperfect, categoric. Democrația duce uneori la concluzii proaste, la concluzii greșite. Dar ea are un mare avantaj. Democrația poate corecta greșelile fără violență. În momentul acela evităm violența. Dacă nu o facem, alternativa după carte, nu după părerea mea… Deci, dacă nu se poate fără violență, se poate cu violență, printr-o revoltă populară, cum a mai fost. Printr-o mișcare populară.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum actualul Guvern are o mentalitate dictatorială și nu ține cont de popor. Acesta a început prin a spune că democrația este un sistem politic imperfect. Deși se pot face multe erori, adaugă politicianul, democrația reușește să corecteze lucrurile fără violență. Dacă nu funcționează metoda non-violentă, există și posibilitatea revoltelor.