Adrian Severin: „SUA a încălcat dreptul internațional, dar acum discuțiile sunt dacă această acțiune a fost bine întemeiată”

Într-o intervenție amplă la Marius Tucă Show din 7 ianuarie 2026, Adrian Severin a vorbit despre legitimitatea intervențiilor externe în Venezuela și, mai larg, filosofia politică ce justifică încălcarea dreptului internațional în numele unor scopuri morale declarate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Fostul ministru de Externe a argumentat că, indiferent de percepția asupra regimului Maduro, distrugerea ordinii internaționale nu poate fi justificată prin etichete ideologice sau demonizări politice.

„Sub aspectul dreptului internațional este clar că această intervenție este o încălcare a dreptului internațional. Sigur, de aici încep tot felul de discuții și anume, am încălcat dreptul internațional, dar era un diavol acolo. Am exorcizat diavolul din Venezuela. Am extras, am curățat, am chiuretat această chestie. Deci, fără ca să discutăm, numărul unu, dacă într-adevăr merită, admițând că domnul respectiv ar fi fost un diavol, dacă merită să distrugem toată ordinea internațională pentru a-l scoate de acolo. Doi, să vedem dacă cineva a dovedit diabolismului, pentru că așa toți spunem că ăla-i diavol, ăla-i diavol. Să vedem după aceea dacă există și remediile sau terapia anunțată poate să dea rezultate. De exemplu, ideea că vom face din Venezuela o democrație, exportând ce? Deocamdată, democrația americană e în criză” , subliniază Adrian Severin.

Un punct forte al intervenției: Severin citează critici americane pentru a evita etichetele.