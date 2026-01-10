Adrian Severin: „SUA duc un război economic cu Venezuela”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat miza conflictului dintre Statele Unite și Venezuela. Discuția a pornit de la naționalizările operate de statul venezuelean. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Severin arată că tensiunile nu sunt recente. Ele au apărut în momentul în care Venezuela a naționalizat mai multe companii americane. Aceste firme au deschis procese în diverse instanțe internaționale, iar statul venezuelean a fost obligat să răspundă juridic.
„Este sigur că unele dintre firmele americane naționalizate în Venezuela au dat în judecată, e corect, în diverse țări, în diverse locuri, statul venezuelean. Și statul venezuelean trebuia să listeze. Eu vreau să spun, vreau să atrag atenția că războiul acesta a început de atunci, de când au avut loc aceste naționalizări. S-au aplicat sancțiuni economice. Nu există sancțiuni economice de acest tip. Ăsta este război economic. Sancțiunile se aplică de o instanță. Acest război economic, care e purtat de americani, nu numai în Venezuela, este purtat în foarte multe locuri, a eșuat peste tot.”, crede invitatul.
Invitatul a explicat schimbarea de strategie. În opinia sa, administrația Trump a ajuns la concluzia că războiul economic nu își atinge scopul. Mai mult, produce efecte negative chiar asupra celor care îl aplică.
„Domnul Trump vine acum cu o concluzie corectă. Hai să punem capăt războiului economic, pentru că nu ne duce nicăieri și acționează chiar împotriva noastră. Și hai să trecem la alt tip de război. Care este acesta? Războiul militar. Deci prima chestiune este că vor să înlocuiască războiul economic, care nu funcționează, cu războiul militar. Numărul doi, după părerea mea, cea mai clară explicație reală a fost dată de cei trei mari jucători americani: președintele, secretarul de stat, Marco Rubio, și ambasadorul Statelor Unite la ONU. Și au spus următorul lucru. Aceasta este emisfera nordică. Aceasta este a noastră. Deci, emisfera nordică e a noastră.”, afirmă fostul ministru.