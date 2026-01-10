Adrian Severin: „SUA duc un război economic cu Venezuela”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat miza conflictului dintre Statele Unite și Venezuela. Discuția a pornit de la naționalizările operate de statul venezuelean. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Acest război economic, care e purtat de americani, nu numai în Venezuela, este purtat în foarte multe locuri, a eșuat peste tot”

Severin arată că tensiunile nu sunt recente. Ele au apărut în momentul în care Venezuela a naționalizat mai multe companii americane. Aceste firme au deschis procese în diverse instanțe internaționale, iar statul venezuelean a fost obligat să răspundă juridic.

„Este sigur că unele dintre firmele americane naționalizate în Venezuela au dat în judecată, e corect, în diverse țări, în diverse locuri, statul venezuelean. Și statul venezuelean trebuia să listeze. Eu vreau să spun, vreau să atrag atenția că războiul acesta a început de atunci, de când au avut loc aceste naționalizări. S-au aplicat sancțiuni economice. Nu există sancțiuni economice de acest tip. Ăsta este război economic. Sancțiunile se aplică de o instanță. Acest război economic, care e purtat de americani, nu numai în Venezuela, este purtat în foarte multe locuri, a eșuat peste tot.”, crede invitatul.

De la sancțiuni la război militar

Invitatul a explicat schimbarea de strategie. În opinia sa, administrația Trump a ajuns la concluzia că războiul economic nu își atinge scopul. Mai mult, produce efecte negative chiar asupra celor care îl aplică.