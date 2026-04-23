Adrian Severin: „Susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Nu e un partid cu legitimitate”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre faptul că susținerea populară a USR-ului este în marja de eroare a sondajelor de opinie. Severin afirmă că susținerea pe care o are USR este foarte mică comparativ cu alte partide. Acesta pune la îndoială legitimitatea partidului. Fostul ministru subliniază că România se află într-o situație care pare fără ieșire.
„Dar cel care domină guvernul și care, după părerea mea, este cel mai clar exprimat prin prestația domnului Bolojan, este un partid care nu are 11% decât din votanți. Dacă ne gândim să raportăm numărul voturilor pe care le-a primit, mă refer la USR, evident, la populația țării. Ajungem la concluzia că susținerea sa populară este undeva în limita marjei de eroare a sondajelor de opinie. Deci, în condițiile astea, unde este legitimitatea? Dacă plasăm în acest cadru problema României pe alții îi interesează mai puțin. Într-adevăr, stăm într-o situație care pare a fi fără ieșire.”, a declarat fostul Ministru al Afacerilor Externe.