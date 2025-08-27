Adrian Severin: „Suveraniștii se definesc prin a spune «noi nu suntem globaliști»”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a analizat diferența dintre globalizare și globalism. Fostul ministru de Externe a arătat că fenomenul „globalizare” este natural și util, însă globalismul a devenit instrumentul unei elite internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Globalizarea e un fenomen natural, dar globalismul e o ideologie

Severin a explicat că multe dintre beneficiile globalizării sunt parte din viața noastră de zi cu zi.

„Globalizarea este și un fenomen care în anumite aspecte ale lui este util. (…) Important este ca această globalizare, ca fenomen natural care are și explicații ținând de progresul tehnologic pe care nu-l mai putem da înapoi, să funcționeze pentru toți. Asta era miza. (…) Ori el la ora actuală s-a transformat într-o ideologie pe care o numim globalism și unii pun progresist ca să ne ia fața, să ne ia ochii și care de fapt reprezintă ideologia și instrumentul politicii unui grup, unei elite.”, a spus Adrian Severin.

Adrian Severin: „Conservatorismul are virtuțile lui

Fostul ministru de externe a arătat că opoziția suveranistă nu este suficient de articulată pentru a mobiliza oamenii. Ea nu oferă o alternativă coerentă.

„Eu cred că, din păcate sau nu din păcate, suveraniștii deocamdată se definesc prin a spune ‘noi nu suntem globaliști’. E prea puțin. Trebuie să spunem exact ce vrem și mai degrabă să vorbim despre acest conservatorism care este, într-adevăr, o ideologie de data aceasta pozitivă. Noi ne gândim că a fi conservator nu este bine, preferăm să fim progresiști, dar conservatorismul are virtuțile lui pentru că el ține de o evoluție naturală a lucrurilor care se bazează pe legile naturii, care se bazează pe adevărurile istorice, pe tradiții, pe cultură.”, a afirmat Severin.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”