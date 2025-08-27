Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Suveraniștii se definesc prin a spune «noi nu suntem GLOBALIȘTI»”

Adrian Severin: „Suveraniștii se definesc prin a spune «noi nu suntem GLOBALIȘTI»”

Alexandra Anton
27 aug. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Suveraniștii se definesc prin a spune «noi nu suntem GLOBALIȘTI»”
Adrian Severin: „Suveraniștii se definesc prin a spune «noi nu suntem globaliști»”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a analizat diferența dintre globalizare și globalism. Fostul ministru de Externe a arătat că fenomenul „globalizare” este natural și util, însă globalismul a devenit instrumentul unei elite internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Globalizarea e un fenomen natural, dar globalismul e o ideologie

Severin a explicat că multe dintre beneficiile globalizării sunt parte din viața noastră de zi cu zi.

„Globalizarea este și un fenomen care în anumite aspecte ale lui este util. (…) Important este ca această globalizare, ca fenomen natural care are și explicații ținând de progresul tehnologic pe care nu-l mai putem da înapoi, să funcționeze pentru toți. Asta era miza. (…) Ori el la ora actuală s-a transformat într-o ideologie pe care o numim globalism și unii pun progresist ca să ne ia fața, să ne ia ochii și care de fapt reprezintă ideologia și instrumentul politicii unui grup, unei elite.”, a spus Adrian Severin.

Adrian Severin: „Conservatorismul are virtuțile lui

Fostul ministru de externe a arătat că opoziția suveranistă nu este suficient de articulată pentru a mobiliza oamenii. Ea nu oferă o alternativă coerentă.

„Eu cred că, din păcate sau nu din păcate, suveraniștii deocamdată se definesc prin a spune ‘noi nu suntem globaliști’. E prea puțin. Trebuie să spunem exact ce vrem și mai degrabă să vorbim despre acest conservatorism care este, într-adevăr, o ideologie de data aceasta pozitivă. Noi ne gândim că a fi conservator nu este bine, preferăm să fim progresiști, dar conservatorismul are virtuțile lui pentru că el ține de o evoluție naturală a lucrurilor care se bazează pe legile naturii, care se bazează pe adevărurile istorice, pe tradiții, pe cultură.”, a afirmat Severin.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”

Ion Cristoiu: „Nicușor DAN are nevoie ca la Externe și Apărare să fie doi analfabeți”

Mediafax
Un bărbat a încasat 25 de ani pensia soacrei moarte. El riscă opt ani de închisoare
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Incendiul de la Dragonul Roșu: operațiunile de curățare continuă cu buldoexcavatoare
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
VIDEO Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună premier!
Evz.ro
Capitala, sub un nor gros de fum de plastic ars de la Dragonul Roșu. Garda de Mediu face măsurători abia acum
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HALUCINANT! Fată de 13 ani, găsită de către mama ei spânzurată în locuința lor din Sibiu. Declarațiile vecinilor: „Era mai reținută ea și mai stingheră câteodată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Începutul unei noi ere: Astronomii au descoperit cea mai strălucitoare explozie radio rapidă