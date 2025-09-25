Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Vreau să îl aud pe Bolojan cum vor AJUTA măsurile luate de guvern România”

Malina Maria Fulga
25 sept. 2025, 09:53, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a criticat măsurile Guvernului privind reducerea deficitului bugetar, susținând că modelul de austeritate folosit de prim-ministrul Ilie Bolojan nu va repune pe picioare economia românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Nicușor nu face nimic. Este ilegitim, atâta poate”

Adrian Severin vorbește dur la adresa președintelui Nicușor Dan, explicând că, din perspectiva sa, acesta este incompatibil cu funcția actuală. El acuză modelul de austeritate al guvernării, susținând că nu are baze economice și fiscale concrete și că nu va ajuta România într-o eventuală relansare economică.

„Nicușor nu face nimic. Este și ilegitim și atâta poate. E inapt pentru funcția de președinte. Este ilegitim și inapt. Aceste două lucruri trebuie să le ținem minte, că, altminteri, vorbim despre chestiuni care nu există. Dar nu se ocupă nici de deficitul bugetar. Ceea ce fac ei nu este o politică bugetară dirijată spre reducerea politica bugetară. E politică bugetară, venitul, cheltuieli, te gândești cum să faci și așa mai departe, care trebuie corelată cu politica fiscală, care trebuie corelată cu politica economică. Pentru că toate astea trebuie să meargă mână-n mână. Eu nu pot să tot tai. Din ce? Din niște cheltuieli, fără să-mi dau seama că distrug viitorul țării, distrug economia și că, la încasări, încasez mai puțin. Economia asta și viața asta economică și socială sunt complicate și ele cer și competență.”

Adrian Severin: „Cum crede Bolojan că va reduce deficitul și va salva sănătatea și educația?”

Adrian Severin pune sub semnul întrebării competențele și capacitatea de înțelegere a politicilor economice din partea prim-ministrului Ilie Bolojan. Îl acuză că promovează politici care doar reduc cheltuielile, fără să pună bazele unor măsuri concrete care să asigure creșterea economică.

De asemenea, acesta sugerează că atât președintele, cât și premierul acordă interviuri doar televiziunilor care le sunt favorabile, comparând situația cu trecutul, când politicienii participau la dezbateri și răspundeau întrebărilor incomode.

„Spuneți-mi și mie ce competență are domnul Bolojan. Ei nu apar, mă rog, apar la Antena 3, sau mai știu eu pe unde. Cred că nici nu vorbesc ei. Cred că este inteligență artificială. Că acum ei se așează pe scaun și inteligența artificială vorbește pentru ei. În anii 90 și începutul anilor 2000 erau părțile adverse așa în jurul mesei. Și ele discutau acolo cu un moderator, cu un jurnalist, ca să nu se încaiere, dar și ca să se adreseze problemele reale. Mie îmi place să-i încaier, să stăm de puțin de vorbă. Să-l întreb eu aici pe domnul Bolojan. Care-i gândirea lui economică? Câte lecții de economie? Câte cursuri de economie a audiat el? Câte cărți de economie a citit? Acum, după ce știi că ai trecut prin școală, acum hai să vedem și ce ți minte din ce ai învățat. Și să-mi explice cum crede el că prin aceste curbe de sacrificiu va reduce deficitul bugetar, cum crede că va stimula economia, cum crede că va salva fibra națională în aspectele ei fizice, deci sănătatea și educația?”

