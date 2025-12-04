Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

Malina Maria Fulga
04 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre campania sa electorală și de ce a decis să nu aibă niciun fel de finanțare pentru realizarea ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a declarat că nu a dorit să se folosească în niciun fel de banul public pentru a-și finanța campania sa electorală pentru Primăria Capitalei, deoarece, spune ea, acest lucru nu ar fi corespuns cu mesajul transmis de ea în spațiul media de ani de zile.

„A fost o decizie, cred, corectă, pentru că eu timp de șase ani cât am fost la Realitatea și am făcut emisiunea, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public, atât pentru publicitate, cât și pentru a se lăuda cu ceea ce au făcut, practic, din banii cetățenilor.”

Anca Alexandrescu vorbește materialele electorale pe care le-a remarcat într-unul dintre sectoarele Capitalei, care prezentau realizările primăriei din ultimii ani. Aceasta spune că un primar are datoria de a face lucruri pentru cetățenii care l-au votat și nu ar trebui să facă campanie electorală din asta.

„Astăzi am văzut în sectorul 4, peste tot afișe făcute de primăria sectorului 4. Mă gândesc oare cât au costat aceste afișe. De ce trebuie să facem lucrul acesta? Pentru că este obligația celor care sunt aleși să-și facă treaba. Aceștia sunt bani publici și trebuie cheltuiți cu responsabilitate. Iar eu nu puteam să cheltuiesc bani publici, nici să cer donații.”

Recomandarea video

Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, 8 nave spațiale sunt andocate la Stația Spațială Internațională
SPORT Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”
10:48
Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”
Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României
10:46
Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României
Gândul de Vreme Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp”
10:29
Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp”
METEO Ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate redusă pe drumuri din 8 județe și Capitală
10:29
Ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate redusă pe drumuri din 8 județe și Capitală
VIDEO Locul în care un român urmărit internațional a fost descoperit de polițiști. Bărbatul avea pe numele său două mandate europene de arestare
10:27
Locul în care un român urmărit internațional a fost descoperit de polițiști. Bărbatul avea pe numele său două mandate europene de arestare

Cele mai noi