Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre campania sa electorală și de ce a decis să nu aibă niciun fel de finanțare pentru realizarea ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a declarat că nu a dorit să se folosească în niciun fel de banul public pentru a-și finanța campania sa electorală pentru Primăria Capitalei, deoarece, spune ea, acest lucru nu ar fi corespuns cu mesajul transmis de ea în spațiul media de ani de zile.
„A fost o decizie, cred, corectă, pentru că eu timp de șase ani cât am fost la Realitatea și am făcut emisiunea, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public, atât pentru publicitate, cât și pentru a se lăuda cu ceea ce au făcut, practic, din banii cetățenilor.”
Anca Alexandrescu vorbește materialele electorale pe care le-a remarcat într-unul dintre sectoarele Capitalei, care prezentau realizările primăriei din ultimii ani. Aceasta spune că un primar are datoria de a face lucruri pentru cetățenii care l-au votat și nu ar trebui să facă campanie electorală din asta.
„Astăzi am văzut în sectorul 4, peste tot afișe făcute de primăria sectorului 4. Mă gândesc oare cât au costat aceste afișe. De ce trebuie să facem lucrul acesta? Pentru că este obligația celor care sunt aleși să-și facă treaba. Aceștia sunt bani publici și trebuie cheltuiți cu responsabilitate. Iar eu nu puteam să cheltuiesc bani publici, nici să cer donații.”