Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre campania sa electorală și de ce a decis să nu aibă niciun fel de finanțare pentru realizarea ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a declarat că nu a dorit să se folosească în niciun fel de banul public pentru a-și finanța campania sa electorală pentru Primăria Capitalei, deoarece, spune ea, acest lucru nu ar fi corespuns cu mesajul transmis de ea în spațiul media de ani de zile.

„A fost o decizie, cred, corectă, pentru că eu timp de șase ani cât am fost la Realitatea și am făcut emisiunea, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public, atât pentru publicitate, cât și pentru a se lăuda cu ceea ce au făcut, practic, din banii cetățenilor.”

Anca Alexandrescu vorbește materialele electorale pe care le-a remarcat într-unul dintre sectoarele Capitalei, care prezentau realizările primăriei din ultimii ani. Aceasta spune că un primar are datoria de a face lucruri pentru cetățenii care l-au votat și nu ar trebui să facă campanie electorală din asta.