Anca Alexandrescu: „Toți cei care construiesc cartiere rezidențiale trebuie să facă școli și grădinițe”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre o serie de măsuri pe care ar dori să le implementeze în cazul în care va câștiga alegerile din decembrie pentru Primăria București. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Anca Alexandrescu: „Aș interzice aprovizionarea în timpul zilei”

Odată ce și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a propus mai multe măsuri care, spune ea, ar îmbunătăți traiul de zi cu zi al bucureștenilor. Jurnalista a vorbit despre un subiect care a fost recent discutat în spațiul public, mai exact aprovizionarea magazinelor și a restaurantelor pe timpul nopții, pentru decongestionarea traficului. În același registru, a propus și introducerea autobuzelor școlare pentru copiii din toate sectoarele.

„Uite, de exemplu, aș mai face un lucru, aprovizionarea în timpul zilei. Aș interzice aprovizionarea în timpul zilei, așa-i peste tot în lume. Aș mai introduce ceva, autobuzele școlare, peste tot. În America, ați văzut, că vă uitați la filme. RATB-ul poate să aibă o astfel de secțiune, mai ales dacă e subvenționat în proporție de 80%. Au fost, le-a desființat Nicușor Dan. Au fost în sectorul 1 și în sectorul 3. Le-a desființat. Vă dați seama, părinții care se duc blochează strada. Mii de mașini. Le iei și o grijă de pe cap părinților cu chestia asta.”

Anca Alexandrescu: „Toți cei care construiesc trebuie, obligatoriu, să facă și grădinițe”

De asemenea, Anca Alexandrescu a abordat și subiectul construirii cartierelor rezidențiale fără alte beneficii pentru locatari. Aceasta spune că fiecare dezvoltator ar trebui să fie obligat să construiască și școală, și grădiniță. În final, aceasta vorbește și despre piețele din București, care, spune invitata, sunt pline de comercianți cu certificate false de la producători și de produse importate.