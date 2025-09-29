Călin Georgescu: „Am fost TRĂDAT de oameni foarte apropiați”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit deschis despre experiențele din ultima perioadă, inclusiv despre trădările suferite din partea unor persoane apropiate. Acesta a explicat că nu consideră aceste episoade drept motive de resentimente, ci lecții din care a învățat. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Georgescu a precizat că a fost trădat, dar că aceste experiențe l-au întărit:

„Aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit. Este foarte frumos când se curăță lucrurile în jurul tău și ai doar o mână de prieteni sau o mână de viteji, în cazul meu, de care sunt foarte onorat și foarte mândru.”

Întrebat dacă printre cei care l-au trădat se află și persoane apropiate, Georgescu a răspuns: „Oameni foarte apropiați.”

Referitor la impactul acestor trădări, el a declarat: