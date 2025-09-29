Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Georgescu, despre dosarul în care este inculpat: „Cu diavolul nu intri în conversație. Deci nu am ce conversație cu cu cei de teapa aceasta”

29 sept. 2025, 20:40, Marius Tucă Show
Călin Georgescu a răspuns evaziv la emisiunea lui Marius Tucă Show la întrebarea dacă i-ar inculpa pe procurorii care l-au făcut dosarul penal, pe modelul Donald Trump, în cazul ipotetic în care va ajunge la Cotroceni.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost întrebat va cere anchetarea procurorului Alex Florența în cazul în care va ajunge președinte. Georgescu a răspuns: „Cu diavolul nu intri în conversații”. El a mai spus că ceea ce a reușit Charlie Kirk nu a reușit nici Vaticanul.

Nu te retragi, nu te predai

Întrebat dacă s-a retras o perioadă din viața publică și apoi a decis să vorbească din nou, Călin Georgescu a spus că „faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras.

„Nu te retragi, nu te predai. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi. Nu există altă formă. Eu pot să vă spun așa însă: în toată această perioadă pe care ați menționat-o, sigur, cu multe lucruri bune, dar și cu multe lucruri rele, aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat, pentru că m-au întărit. Vreau să le mulțumesc celor care m-au jignit, pentru că m-au înălțat. Și vreau să le mulțumesc în special celor care m-au lovit, pentru că m-au ridicat”.

După ce, în mai multe rânduri, Georgescu a comparat dosarul său cu dosarul lui Trump din 2016 și ținând cont că Trump, când a ajuns președinte, a cerut anchetarea procurorului, Georgescu a fost întrebat dacă atunci când va ajunge președinte îi va face dosarul lui Alex Florența, procurorul general al României, în prezent.

„Pe mine mă interesează poporul român. Atât. În general, știu că cu diavolul nu intri în conversații. Nici nu am ce conversație să am cu cei de teapa aceasta. Eu pot să vă spun o să un lucru, că, într-adevăr, dosarul este copy-paste, este aceeași rezoluție a unei boli: rușii sau cancerul. Toată lumea vorbește: ori sunt ruși, ori ai cancer. Nu se cunoaște altă… Nu că este o mare asemănare. Este copie la indigo”, a spus Georgescu.

 Charlie Kirk este „un erou” care a reușit mai mult decât Vaticanul

„Ce a însemnat acest erou Charlie Kirk? Pentru că, după decesul lui, în America este o revoluție a gândirii. Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos.

Este ceva… ceea ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat, ce a realizat Charlie Kirk. De ce am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat tot timpul. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou cel care iubește continuu. Și asta a făcut Charlie Kirk”, a spus Georgescu.

