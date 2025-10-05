Călin Georgescu: „După decesul lui Kirk, în America este o revoluție a gândirii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit despre influența pe care activitatea lui Charlie Kirk a avut-o asupra societății americane, cu precădere asupra tinerei generații din SUA, o parte dintre aceștia considerându-l un lider spiritual care i-a îndrumat către religie și valorile tradiționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Călin Georgescu vorbește cu admirație despre Charlie Kirk, pe care îl consideră un erou și un martir al lumii moderne. El susține că moartea activistului american a declanșat o adevărată revoluție spirituală în SUA, în special în rândul tinerilor.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că influența lui Charlie Kirk în promovarea credinței și a religiei a fost, în unele privințe, mai puternică decât cea a Bisericii Catolice.
„Aș vrea să menționez ce a însemnat acest erou, Charlie Kirk, pentru că, după decesul lui, în America are loc o revoluție a gândirii. Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar care au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos. Este ceva ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat-o nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat ce a realizat Charlie Kirk. De aceea am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat-o în timpul vieții sale. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou este cel care iubește neîncetat. Și asta a făcut Charlie Kirk.”
Georgescu face o paralelă între mesajul promovat de-a lungul carierei de Charlie Kirk și poziția actuală a conducerii americane, axată pe promovarea valorilor tradiționale. De altfel, spune că și el personal a adoptat o poziție similară în propria campanie pentru alegerile prezidențiale, care a luat prin surprindere restul clasei politice.
„De aceea, linia pe care o spuneți este mai mult, este pledoaria pe care, în discursuri apostolice, conducerea americană, în primul rând, desigur, cu președintele american, Donald Trump, și cu vicepreședintele Vance, a făcut-o față de iertare. Nu doar față de iubire. Este o treaptă mult superioară.
Și pe același calapod, ca să finalizez, a fost unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Aceasta a fost poziția mea. De aceea am spus că nu a fost o campanie. Ei n-au înțeles-o. Sistemul nu a înțeles-o pentru că nu-l înțelege pe Dumnezeu. A fost șocul vieții lor, din punctul meu de vedere și al altora ca mine, a fost ceea ce credem. Și anume, că totul în jurul nostru este Dumnezeu, totul este Dumnezeu și trebuie să facem totul prin El, nu pentru El.”