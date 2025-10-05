Călin Georgescu: „După decesul lui Kirk, în America este o revoluție a gândirii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit despre influența pe care activitatea lui Charlie Kirk a avut-o asupra societății americane, cu precădere asupra tinerei generații din SUA, o parte dintre aceștia considerându-l un lider spiritual care i-a îndrumat către religie și valorile tradiționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Vaticanul n-a realizat ce a realizat Charlie Kirk”

Călin Georgescu vorbește cu admirație despre Charlie Kirk, pe care îl consideră un erou și un martir al lumii moderne. El susține că moartea activistului american a declanșat o adevărată revoluție spirituală în SUA, în special în rândul tinerilor.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că influența lui Charlie Kirk în promovarea credinței și a religiei a fost, în unele privințe, mai puternică decât cea a Bisericii Catolice.

„Aș vrea să menționez ce a însemnat acest erou, Charlie Kirk, pentru că, după decesul lui, în America are loc o revoluție a gândirii. Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar care au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos. Este ceva ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat-o nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat ce a realizat Charlie Kirk. De aceea am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat-o în timpul vieții sale. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou este cel care iubește neîncetat. Și asta a făcut Charlie Kirk.”

Georgescu face o paralelă între mesajul promovat de-a lungul carierei de Charlie Kirk și poziția actuală a conducerii americane, axată pe promovarea valorilor tradiționale. De altfel, spune că și el personal a adoptat o poziție similară în propria campanie pentru alegerile prezidențiale, care a luat prin surprindere restul clasei politice.