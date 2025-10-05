Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Georgescu: „După decesul lui Kirk, în America este o REVOLUȚIE a gândirii”

Călin Georgescu: „După decesul lui Kirk, în America este o REVOLUȚIE a gândirii"

Malina Maria Fulga
05 oct. 2025, 12:00
Călin Georgescu: „După decesul lui Kirk, în America este o REVOLUȚIE a gândirii”
Călin Georgescu: „După decesul lui Kirk, în America este o revoluție a gândirii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit despre influența pe care activitatea lui Charlie Kirk a avut-o asupra societății americane, cu precădere asupra tinerei generații din SUA, o parte dintre aceștia considerându-l un lider spiritual care i-a îndrumat către religie și valorile tradiționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Vaticanul n-a realizat ce a realizat Charlie Kirk”

Călin Georgescu vorbește cu admirație despre Charlie Kirk, pe care îl consideră un erou și un martir al lumii moderne. El susține că moartea activistului american a declanșat o adevărată revoluție spirituală în SUA, în special în rândul tinerilor.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că influența lui Charlie Kirk în promovarea credinței și a religiei a fost, în unele privințe, mai puternică decât cea a Bisericii Catolice.

„Aș vrea să menționez ce a însemnat acest erou, Charlie Kirk, pentru că, după decesul lui, în America are loc o revoluție a gândirii. Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar care au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos. Este ceva ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat-o nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat ce a realizat Charlie Kirk. De aceea am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat-o în timpul vieții sale. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou este cel care iubește neîncetat. Și asta a făcut Charlie Kirk.”

Georgescu face o paralelă între mesajul promovat de-a lungul carierei de Charlie Kirk și poziția actuală a conducerii americane, axată pe promovarea valorilor tradiționale. De altfel, spune că și el personal a adoptat o poziție similară în propria campanie pentru alegerile prezidențiale, care a luat prin surprindere restul clasei politice.

„De aceea, linia pe care o spuneți este mai mult, este pledoaria pe care, în discursuri apostolice, conducerea americană, în primul rând, desigur, cu președintele american, Donald Trump, și cu vicepreședintele Vance, a făcut-o față de iertare. Nu doar față de iubire. Este o treaptă mult superioară.

Și pe același calapod, ca să finalizez, a fost unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Aceasta a fost poziția mea. De aceea am spus că nu a fost o campanie. Ei n-au înțeles-o. Sistemul nu a înțeles-o pentru că nu-l înțelege pe Dumnezeu. A fost șocul vieții lor, din punctul meu de vedere și al altora ca mine, a fost ceea ce credem. Și anume, că totul în jurul nostru este Dumnezeu, totul este Dumnezeu și trebuie să facem totul prin El, nu pentru El.”

