Siegfried Vasile Mureșan nu recunoaște că a fost finanțat de „Pinalti” în campania din 2014 : „Legendă urbană, niște copilării”. Culmea, chiar Pinalti a spus, pentru Gândul, că a finanțat campania lui Siegfried cu 100.000 de euro

Premierul desemnat respinge afirmațiile potrivit cărora campania sa pentru alegerile europarlamentare din 2014 ar fi fost finanțată de fostul primar al municipiului Piatra Neamț, cunoscut drept „Pinalti”. Mureșan susține că nu îl cunoaște pe fostul lider PMP, că nu a avut niciodată vreo discuție cu acesta și că nu a primit bani de la el pentru nicio campanie electorală. El a catalogat informațiile drept o „legendă urbană” și a susținut că repetarea lor nu le transformă în adevăr. În iunie, anul acesta, Gheorghe Ștefan “Pinalty”, a mărturisit în exclusivitate pentru Gândul că a contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014.

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Mureșan: Să mă atace pe lucruri serioase, nu pe copilării

„Nu am avut niciodată nicio discuție cu Pinalti, nu am cerut și nu am primit finanțare pentru vreo campanie de-a mea. Această legendă urbană nu devine realitate dacă ei o repetă zi de zi. Mi-aș dori să mă atace pe chestii mai serioase, nu pe copilării”, a declarat Mureșan, la televiziunea B1TV.

Gheorghe Ștefan a contribuit cu 100.000 de euro la campania lui Mureșan

Fostul primar al municipiului Piatra Neamț și fost lider PMP a declarat, în iunie 2026, în exclusivitate pentru Gândul, că ar fi contribuit cu 100.000 de euro la campania pentru alegerile europarlamentare din 2014 în urma căreia Mureșan a obținut primul său mandat în Parlamentul European. Gheorghe Ștefan susținea că a oferit banii la solicitarea partidului. El a susținut că suma fusese destinată inițial susținerii candidaturii Elenei Băsescu la europarlamentare, dar situația s-ar fi schimbat după ce aceasta a renunțat să mai candideze.

Și Elena Udrea, unul dintre principalii lideri ai PMP în acea perioadă, a susținut în declarații publice recente că Gheorghe Ștefan ar fi finanțat campania electorală din 2014 a lui Siegfried Mureșan.