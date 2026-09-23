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Nicușor Dan nu își dorește dizolvarea Parlamentului: ”Alegerile anticipate sunt rele pentru cetățeni”

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Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Nicușor Dan a fost întrebat ce va face în cazul în care Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului. Președintele a transmis că îndeamnă partidele la dialog și că nu își dorește dizolvarea Parlamentului.

Ce spune Nicușor Dan despre varianta alegerilor anticipate, în contextul în care guvernul Mureșan nu ar trece de votul din Parlament

Siegfried Mureșan nu are în acest moment voturile necesare pentru a trece de votul Parlamentului, a transmis că nu este dispus să negocieze cu AUR și nu s-a prezentat astăzi la întâlnirea cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, pentru a-i prezenta programul de guvernare. PNL, USR și UDMR au în acest moment 170 de voturi.

Nicușor Dan a fost întrebat ce va face în contextul în care premierul desemnat nu va obține cele 233 de voturi necesare și dacă are de gând să dizolve Parlamentul. Șeful statului a punctat că, momentan, partidele ar trebui să discute și să ajungă la un numitor comun și a dat de înțeles că, momentan, exclude varianta alegerilor anticipate, despre care a declarat că ”sunt rele”.

”Eu îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc, pentru că înseamnă câteva luni de incertitudine. Cetățenii își doresc să se termine criza într-un fel sau altul, iar asta nu poate fi decât negociat de partide.

Pentru moment, vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta în care avem un premier desemnat.

Eu indemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele pentru cetățeni și după aia pentru partide. E o stare de insecuritate și cred că e momentul să închidem criza asta”, a declarat Nicușor Dan.

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