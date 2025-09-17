Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere”

În ediția din 16 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a lansat critici la adresa miniștrilor USR, pe care i-a acuzat că iau decizii în detrimentul interesului național. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Oile noastre USR-iste (n.r. miniștrii USR) atât știu, atât fac. Numai că lucrul acesta se face în detrimentul României, ceea ce e foarte grav”, a declarat Tăriceanu.

Călin Popescu-Tăriceanu a evitat să speculeze pe tema unor eventuale interese ascunse sau a unei rea-voințe în spatele acestor decizii, dar a lăsat de înțeles că mai există doar o singură variantă:

„N-aș vrea să merg pe ideea unor forțe… Mai rămâne o singură ipoteză – nepriceperea, ca să nu spun prostia, că sună prost.”

Declarațiile lui Tăriceanu se înscriu într-un val mai larg de critici la adresa măsurilor luate de actuala coaliție, pe care le consideră nocive pentru economie și pentru stabilitatea socială.

Ediție integrală