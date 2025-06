În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre creșterea TVA-ului și efectele acesteia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre creșterea TVA-ului. Acesta a explicat că o asemenea creștere este o piedică în dezvoltarea economică a țării. Politicianul a vorbit și despre posibile reduceri de bugete. Acesta a dat exemplul Ministerului Sănătății. Tăriceanu a explicat cele două tipuri de reduceri de buget posibile, dar și urmările acestora.

„Sigur că sistemul fiscal actual în România nu mai face față. După cum vedem, pot să se caute soluții miracol, dar nu există. Apropo de evaziune fiscală, încasările la buget din TVA sunt cu 30% mai mici decât ar fi în mod normal. Vorbeam zilele trecute cu un prieten care are o mică firmă și îmi spunea că a întârziat cu decontul de TVA și i-au blocat conturile. Așa se întâmplă la toată lumea, la bunii plătitori. Știți că Ministerul de Finanțe se câcâie de nu știu câtă vreme, sunt ani de când ne tot spun că o să pună sistemul informatic. Nu se întâmplă nimic. Deci noi înainte de a ne gândi ce taxe în plus să punem, hai să colectăm banii pe taxele care sunt pe nivelurile de taxe, să scoată toată excepțiile și sigur că probabil nu se va ajunge ușor la o soluție fără creșterea unor taxe. Dar dacă se va crește TVA-ul, trebuie să se gândească foarte bine că creșterea TVA-ul este o frână în calea creșterii economice. România este pe creștere economică zero în momentul ăsta. E 0,15 pe primul trimestru, ceva nesemnificativ. Sunt rezerve bugetare extraordinar de mari. Numai că cei care s-au întâlnit la Cotroceni, am mari îndoieli că sunt oameni care sunt pricepuți în a găsi locurile în care sunt hemoragiile de cheltuieli bugetare care trebuie jugulate. Sunt oameni în Ministerul de Finanțe, unii care poate au ieșit de curând din sistem, care cunosc lucrurile astea și ăia ar fi trebuit să fie luați strânși, puși la masă. L-am văzut într-o zi pe fostul prim-ministru, Teodor Stolojan, care zicea că se fac reduceri. Reducem cu 5% sau cu 10% cheltuielile bugetare și a dat un exemplu foarte simplu. Ministerul Sănătății, ce să se întâmple dacă reduc cu 10% cheltuielile bugetare? Salariile medicilor și personalului auxiliar se reduc? Nu, bun! Ce reducem? Păi reducem de la consumabile, adică n-o să mai fie reactiv pentru analize pentru tot felul de investigații și așa mai departe. Vin la serviciu medicii și personalul auxiliar, asistentele și așa mai departe, dar nu pot să trateze bolnavii, că nu au cu ce. Deci ăsta este exemplu clasic de harababură în care intrăm, pentru că aceste măsuri nu sunt gândite în așa fel încât, aplicate odată, să ducă la niște rezultate corecte. Ele vor duce la o dezorganizare și la pierderi și mai mari.”, a explicat Tăriceanu.