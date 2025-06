În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre donatorii Președintelui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre declarația de avere. Acesta a început cu datoria morală a lui Nicușor Dan de a publica lista donatorilor. Politicianul a observat că Președintele Dan este ceva mai reticent sau rezervat în a face publice listele cu sponsorii, cu donatorii campaniei sale electorale. Apoi, Tăriceanu a vorbit despre ANI – Agenția Națională de Integritate. Acesta a susținut că ANI devenise un instrument politic prin care se puteau penaliza sau nu diverși inamici politici. În finele discursului, fostul premier a menționat că este de acord cu publicarea averilor funcționarilor publici, deși sunt oameni valoroși care se tem de acest gen de expunere. Acești oameni, despre care vorbește Tăriceanu, se deschid, devin vulnerabili în fața unor infractori. În percepția generală, orice avere este făcută în mod ilegitim sau ilegal.

„Președintele are o datorie, să-și facă publică lista donatorilor și sumele respective. Am văzut că e rezervat sau, ca să fiu elegant, că evită această chestiune. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de faptul că ANI devenise un fel de instrument politic prin care au fost trimiși foarte mulți la eșafod, ca să zic așa, ca după aia să se dovedească că ceea ce făcuseră, analizele lor nu erau bazate pe elemente solide. Și sigur că da, eu sunt de părere că cei care sunt în funcțiile publice trebuie să-și pună la dispoziție în mod transparent situația materială, pentru că altfel cetățenii or să creadă că în continuare funcția publică este o trambulină pentru a se îmbogăți. În momentul în care aceste lucruri ajung în public, sunt unii foarte… Eu am cunoscut foarte mulți oameni valoroși din România care mi-au spus nu vor să ocupe nicio funcție publică, pentru că nu vor să se expună. Nu vor să se expună, în ce sens? Păi, până la urmă, stați puțin, gândiți-vă că unu care are, nu știu, o anumită avere devine o țintă pentru rău-făcători, iar alții stau și comentează, mergând de la ideea următoare că dacă are o avere, nu se poată să nu fi făcut ilegalități. Sunt și averi care s-au făcut incorect…”, a explicat Tăriceanu.