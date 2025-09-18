Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre dosarul de acuzare al lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre dosarul de acuzare al lui Georgescu. Acesta susține că probele sunt ridicole. Politicianul ironizează informațiile oficiale cum că Potra și colaboratorii săi ar fi plecat din Ardeal cu o mașină, 12 oameni, să vină să facă lovitură de stat la București. Acesta cataloghează narativa oficială ca fiind una penibilă. Călin Popescu spune că autoritățile încep să simtă o presiune din partea americanilor. Acesta susține că are informații oficiale cum că MAE ar fi primit o scrisoare în care se cer lămuriri legate de anularea alegerilor. Ministerul Afacerilor Externe s-ar fi debarasat de responsabilitate și ar fi retrimis-o spre AEP. Fostul prim-ministru susține că acest dosar nu este altceva decât o justificare pentru decizia contestabilă de anulare a alegerilor.
„Așa-zisele evidente probe sunt ridicole. Că ăia au plecat, erau înarmați cu bricege și ăștia dau lovitură de stat. Pleacă cu o mașină de nu știu unde din Ardeal spre București… Penibil! Dar cred că autoritățile încep să simtă o presiune, pe care ați văzut-o, cred, din partea americană. Deci, am aflat oficial. Ministerul de Externe a primit solicitări pentru a da explicații în legătură cu anularea alegerilor. Ministerul de Externe trimite hârtia, se degajează de responsabilitate și o trimite la AEP. Și eu cred că tot acest dosar este făcut ca să justifice această decizie absolut contestabilă. Și încă ceva, nu numai decizia, dar și motivația că alegerile au fost distorsionate din cauza interferenței rusești și acțiunii destabilizatoare…. Fără îndoială că Rusia întreprinde astfel de acțiuni. Americanii întreprind în Rusia, Rusia în America și așa mai departe. Dacă noi credem că rezultatul alegerilor din decembrie 2024 poate fi pus exclusiv pe seama interferenței Rusiei, facem o greșeală. Facem o greșeală, pentru că nu vrem să avem în vedere impactul pe care l-au avut deciziile succesive de amânare a alegerilor, de comasare a alegerilor asupra cetățenilor, care s-au enervat. Asta este o realitate. Modul în care s-au făcut campaniile electorale… ”, a explicat politicianul.