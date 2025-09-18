Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre dosarul de acuzare al lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre dosarul de acuzare al lui Georgescu. Acesta susține că probele sunt ridicole. Politicianul ironizează informațiile oficiale cum că Potra și colaboratorii săi ar fi plecat din Ardeal cu o mașină, 12 oameni, să vină să facă lovitură de stat la București. Acesta cataloghează narativa oficială ca fiind una penibilă. Călin Popescu spune că autoritățile încep să simtă o presiune din partea americanilor. Acesta susține că are informații oficiale cum că MAE ar fi primit o scrisoare în care se cer lămuriri legate de anularea alegerilor. Ministerul Afacerilor Externe s-ar fi debarasat de responsabilitate și ar fi retrimis-o spre AEP. Fostul prim-ministru susține că acest dosar nu este altceva decât o justificare pentru decizia contestabilă de anulare a alegerilor.