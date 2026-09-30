Un oficial saudit a negat informațiile potrivit cărora reprezentanți ai Arabiei Saudite ar fi participat la o întâlnire desfășurată duminică la Abu Dhabi între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

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Reacția oficială privind negocierile secrete cu Israelul la Abu Dhabi

Presa israeliană a relatat că oficiali saudiți ar fi participat la o întâlnire extinsă după discuțiile dintre Netanyahu și Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Potrivit acestor informații, discuțiile ar fi vizat cooperarea în domeniul securității, Iranul, rebelii houthi din Yemen și sistemele de apărare din regiune.

Un oficial saudit a negat însă informațiile într-o declarație pentru AFP, citată de The Hindu.

„Nicio întâlnire oficială. Nicio discuție. Absolut nimic. Poziția noastră față de Israel rămâne neschimbată”, a declarat oficialul saudit marți.

Condiția impusă de saudiți: De ce refuză Riadul să adere la Acordurile Abraham semnate în 2020

Emiratele Arabe Unite sunt unul dintre principalii aliați ai Statelor Unite în regiune și se numără printre puținele state arabe care au relații diplomatice oficiale cu Israelul.

Abu Dhabi a stabilit relații cu Israelul în 2020, prin Acordurile Abraham, în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump.

Arabia Saudită nu a urmat același demers. Riadul a transmis în mod repetat că nu va normaliza relațiile cu Israelul fără existența unei căi clare către înființarea unui stat palestinian.