Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu se înțeleg privind măsura arestului preventiv a fostului prezidențiabil, Călin Georgescu, în dosarul de înșelăciune în care este acuzat alături de Ionel Rusen. Cel de-al treilea judecător chemat să încline balanța în cazul Rusen – Georgescu se numește Dragoș Valentin Mirea și este fost șef al Secției Penale de la judecătoria Cornetu.

În februarie 2021, Mirea a stabilit achitarea a doi agenți de Poliție din cadrul IPJ Ilfov, care au fost acuzați de purtare abuzivă. Ulterior, Secția Penală a Curții de Apel București a stabilit desființarea deciziei lui Mirea și condamnarea celor doi agenți la câte un an de închisoare cu suspendare.

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Contactat de reporterul Gândul, un oficial a Curții de Apel București a explicat că cel de-al treilea judecător, chemat într-un complet de divergență face parte din rândul judecătorilor de permanență a instanței și că atâta vreme cât completul are dosarul în lucru nu se poate face nicio referire la minuta deciziei, care a dus la soluția de intrare în complet de divergență, astfel Curtea nu poate oficial spune la acest moment care și în ce sens au fost soluțiile celor două judecătoare care au intrat inițial în dosar.

Cele două judecătoare inițiale nu s-au înțeles privind măsura arestului preventiv

Cele două judecătoare de la CAB desemnate să judecece contestația DIICOT față de decizia de eliberare sub control judiciar a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen nu au căzut de acord cu privire la o măsură unanimă astfel că un alt treilea magistrat va fi introdus în complet de divergență astfel încât să existe o imparitate de doi la unu.

Surse judiciare consultate de Gândul explică pentru publicație că la acest moment nu ar mai fi necesară chemarea celor doi inculpați la instanță.

La ora 15:30 arată sursele noastre completul se va reuni la sala de judecată și după va rămâne în pronunțare urmând să stabilească o decizie definitivă în acest caz.

Călin Georgescu ar fi știut de existența dosarului DIICOT / „Călin nevinovat, dosar fabricat!”

Peste o sută de persoane s-au adunat în fața Tribunalului București, unde au scandat mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale. „Călin Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!”, „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Și noi suntem Georgescu!” sunt doar câteva dintre mesajele care s-au auzit din mulțime. Cu puțin timp înainte de pronunțarea deciziei, susținătorii au început să strige „Eliberați-l!”

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au cerut arestarea lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pe motiv că ambii ar fi făcut demersuri pentru a se sustrage de la urmărirea penală. Sursele spun că unul dintre argumentele invocate este faptul că Georgescu avea cunoștință despre existența dosarului de la DIICOT.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.