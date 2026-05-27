Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția.

Tot mai mulți români aleg să investească în apartamente de vacanță pe litoral, iar Mamaia Nord rămâne una dintre cele mai atractive zone pentru închirierile în regim hotelier. O garsonieră cumpărată într-o locație bună poate genera venituri consistente, dar investiția inițială este destul de costisitoare.

Pentru achiziția unei garsoniere în Mamaia Nord, prețul este de aproximativ 65.000 de euro. La această sumă se adaugă taxele notariale și intabularea, estimate la circa 1.500 de euro. Mobilarea și utilarea completă a locuinței mai costă în jur de 9.000 de euro. Astfel, investiția totală ajunge la aproximativ 75.500 de euro, adică aproape 374.000 de lei.

Cât se poate câștiga într-un an

Cele mai mari venituri sunt obținute în sezonul estival, în special în lunile iunie, iulie și august, dar și în weekend-urile din mai și septembrie. Garsoniera poate fi închiriată aproximativ 75 de nopți pe sezon, la un tarif mediu de 600 de lei pe noapte. În aceste condiții, câștigul din sezon ajunge la aproximativ 45.000 de lei.

În extrasezon, gradul de ocupare este mai redus, însă proprietatea poate fi închiriată în medie 70 de nopți pe an, la un tarif de aproximativ 300 de lei pe noapte. Astfel, veniturile generate în extrasezon ajung la aproximativ 21.000 de lei. Per total, încasările brute anuale pot ajunge la 66.000 de lei, echivalentul a aproximativ 13.330 de euro.

Ce cheltuieli apar

Pe lângă venituri, proprietarul trebuie să ia în calcul și costurile anuale de administrare. Comisioanele platformelor precum Booking sau Airbnb pot ajunge la aproximativ 15% din veniturile totale, adică aproape 9.900 de lei pe an.

De asemenea, cheltuielile pentru curățenie, spălătorie și consumabile sunt estimate la circa 7.000 de lei anual. Utilitățile complete, inclusiv apa, energia electrică, internetul, încălzirea pe timpul iernii și întreținerea blocului, mai adaugă aproximativ 5.500 de lei pe an.

La acestea se adaugă impozitul pe venit și taxele locale, estimate la aproximativ 4.500 de lei anual. În total, cheltuielile anuale ajung la aproximativ 26.900 de lei, adică în jur de 5.430 de euro.

În cât timp își recuperează proprietarul investiția

După scăderea tuturor cheltuielilor, profitul net anual rămâne la aproximativ 39.100 de lei, echivalentul a aproape 7.900 de euro. Raportat la investiția inițială de 75.500 de euro, proprietarul și-ar putea recupera banii în aproximativ 9 ani și jumătate.

