Prima pagină » Actualitate » Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția

Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția

Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția.

Tot mai mulți români aleg să investească în apartamente de vacanță pe litoral, iar Mamaia Nord rămâne una dintre cele mai atractive zone pentru închirierile în regim hotelier. O garsonieră cumpărată într-o locație bună poate genera venituri consistente, dar investiția inițială este destul de costisitoare.

Pentru achiziția unei garsoniere în Mamaia Nord, prețul este de aproximativ 65.000 de euro. La această sumă se adaugă taxele notariale și intabularea, estimate la circa 1.500 de euro. Mobilarea și utilarea completă a locuinței mai costă în jur de 9.000 de euro. Astfel, investiția totală ajunge la aproximativ 75.500 de euro, adică aproape 374.000 de lei.

Cât se poate câștiga într-un an

Cele mai mari venituri sunt obținute în sezonul estival, în special în lunile iunie, iulie și august, dar și în weekend-urile din mai și septembrie. Garsoniera poate fi închiriată aproximativ 75 de nopți pe sezon, la un tarif mediu de 600 de lei pe noapte. În aceste condiții, câștigul din sezon ajunge la aproximativ 45.000 de lei.

În extrasezon, gradul de ocupare este mai redus, însă proprietatea poate fi închiriată în medie 70 de nopți pe an, la un tarif de aproximativ 300 de lei pe noapte. Astfel, veniturile generate în extrasezon ajung la aproximativ 21.000 de lei. Per total, încasările brute anuale pot ajunge la 66.000 de lei, echivalentul a aproximativ 13.330 de euro.

Ce cheltuieli apar

Pe lângă venituri, proprietarul trebuie să ia în calcul și costurile anuale de administrare. Comisioanele platformelor precum Booking sau Airbnb pot ajunge la aproximativ 15% din veniturile totale, adică aproape 9.900 de lei pe an.

De asemenea, cheltuielile pentru curățenie, spălătorie și consumabile sunt estimate la circa 7.000 de lei anual. Utilitățile complete, inclusiv apa, energia electrică, internetul, încălzirea pe timpul iernii și întreținerea blocului, mai adaugă aproximativ 5.500 de lei pe an.

La acestea se adaugă impozitul pe venit și taxele locale, estimate la aproximativ 4.500 de lei anual. În total, cheltuielile anuale ajung la aproximativ 26.900 de lei, adică în jur de 5.430 de euro.

În cât timp își recuperează proprietarul investiția

După scăderea tuturor cheltuielilor, profitul net anual rămâne la aproximativ 39.100 de lei, echivalentul a aproape 7.900 de euro. Raportat la investiția inițială de 75.500 de euro, proprietarul și-ar putea recupera banii în aproximativ 9 ani și jumătate.

Recomandările autorului:

Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești

Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”
08:00
Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Nu am nevoie de funcție politică pentru a-mi exprima părerea”
07:33
Crin Antonescu: „Nu am nevoie de funcție politică pentru a-mi exprima părerea”
REACȚIE Crin Antonescu explică principalul reproș pe care îl face lui Ilie Bolojan și-l compară cu un bolșevic: vrea să înceapă istoria lui nouă!
07:33
Crin Antonescu explică principalul reproș pe care îl face lui Ilie Bolojan și-l compară cu un bolșevic: vrea să înceapă istoria lui nouă!
ACTUALITATE 27 Mai, calendarul zilei: Lily-Rose Depp împlinește 27 de ani. Este inaugurat podul Golden Gate
07:15
27 Mai, calendarul zilei: Lily-Rose Depp împlinește 27 de ani. Este inaugurat podul Golden Gate
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump a decis să trimită trupe suplimentare în Polonia pentru că l-a susținut pe actualul președinte. Nicușor i-a făcut campanie contracandidatului. Nu a putut nimeni să-l oprească?
07:00
Valentin Stan: Trump a decis să trimită trupe suplimentare în Polonia pentru că l-a susținut pe actualul președinte. Nicușor i-a făcut campanie contracandidatului. Nu a putut nimeni să-l oprească?
ACTUALITATE Valentin Stan: Rusia afirmă că Letonia își oferă teritoriul Ucrainei ca să lanseze drone. Rutte ne spune doar că e o declarație ridicolă, dar fără să explice și motivele pentru care nu e posibil acest scenariu
06:30
Valentin Stan: Rusia afirmă că Letonia își oferă teritoriul Ucrainei ca să lanseze drone. Rutte ne spune doar că e o declarație ridicolă, dar fără să explice și motivele pentru care nu e posibil acest scenariu
Mediafax
Download our new free desktop app
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Download our new free desktop app
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Probleme pentru Ferrari după lansarea Luce. Primul model electric duce la scăderea acțiunilor companiei
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Unul dintre cele mai cunoscute orașe din Statele Unite, înghițit de ape în următorii ani
INEDIT Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
08:00
Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
EDUCAȚIE Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii
07:55
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii
FLASH NEWS UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală” folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat
07:52
UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală” folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat
METEO Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
07:38
Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
APĂRARE NATO își întărește flancul estic: Polonia și Marea Britanie își unesc forțele într-un nou pact militar strategic pe fondul amenințărilor Rusiei
07:24
NATO își întărește flancul estic: Polonia și Marea Britanie își unesc forțele într-un nou pact militar strategic pe fondul amenințărilor Rusiei
TEHNOLOGIE Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Cum o activezi, de fapt
07:00
Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Cum o activezi, de fapt

Cele mai noi

Trimite acest link pe