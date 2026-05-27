NATO își întărește flancul estic: Polonia și Marea Britanie își unesc forțele într-un nou pact militar strategic pe fondul amenințărilor Rusiei

Polonia și Regatul Unit vor semna miercuri la Londra un nou tratat de apărare și securitate menit să consolideze cooperarea militară, schimbul de informații și combaterea amenințărilor hibride, într-un context tot tensionat pe flancul estic al NATO.

Europa își accelerează consolidarea alianțelor militare în fața amenințărilor de securitate venite dinspre Rusia. În acest context, Polonia și Regatul Unit fac un nou pas strategic în această direcție, potrivit Reuters.

Astfel, premierul polonez Donald Tusk și omologul său britanic Keir Starmer vor semna miercuri, la Londra, un tratat de apărare și securitate care vizează întărirea cooperării dintre cele două state în domenii-cheie precum armamentul, securitatea cibernetică și combaterea atacurilor hibride.

Donald Tusk a descris semnarea documentului drept un „moment istoric”, la doar un an după acordul strategic încheiat de Varșovia cu Franța.

„Provocările cu care se confruntă Europa astăzi cer un parteneriat și mai solid”, a declarat Keir Starmer, potrivit unui comunicat transmis de Downing Street.

Premierul britanic a precizat că noul acord va permite celor două state să facă „față amenințărilor moderne”.

NATO își întărește flancul estic

Potrivit autorităților britanice, liderii vor discuta și despre intensificarea atacurilor hibride, inclusiv sabotaje, operațiuni de spionaj și incidente atribuite Rusiei. Downing Street a menționat printre exemple „incendiile criminale comandate de Rusia în estul Londrei” și activitățile de spionaj desfășurate pe teritoriul european.

Tratatul prevede organizarea de exerciții militare comune, schimburi de informații și cooperare extinsă în domeniul industriei de apărare.

Polonia, aflată la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, și-a consolidat rapid poziția militară în ultimii ani.

„Instabilitatea s-a înscris în realitatea noastră în mod durabil, cu siguranță nu pentru o lună, ci pentru ani de zile”, a declarat Donald Tusk.

Varșovia este în prezent statul NATO cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare raportate la PIB, alocând peste 4,8% din produsul intern brut pentru sectorul militar. În paralel, Polonia își extinde cooperarea strategică și cu alte state europene, după tratatul semnat cu Franța și negocierile aflate în desfășurare cu Germania.

