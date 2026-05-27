Crin Antonescu explică principalul reproș pe care îl face lui Ilie Bolojan și-l compară cu un bolșevic: vrea să înceapă istoria lui nouă!

Crin Antonescu lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. El acuză actuala conducere liberală de tentativă de „rescriere” a identității Partidului Național Liberal.

Mai mult, fostul președinte al partidului compară direcția imprimată de echipa lui Bolojan cu practicile ideologice din perioada sovietică.

Antonescu: „Îi cinstesc pe tot felul de argați ai băsismului”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Antonescu a vorbit deschis despre relația dintre vechea generație liberală și actuala conducere a partidului Brătienilor.

„I-am văzut pe unii din PNL care au traversat și sub conducerea lui Tăriceanu și sub conducerea mea această bătălie cu băsismul… oameni care au trăit asta stau cot la cot și îi cinstesc pe tot felul de argați ai băsismului, vin să facă ordine în PNL”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a continuat criticile și a explicat care este, în opinia sa, principala problemă pe care o are cu Ilie Bolojan:

„Și dacă eu am ceva împotriva lui Bolojan, ăsta e primul lucru… Această încercare de tranformare a partidului exact ca în URSS – erau copii orfani și ei erau duși în orfelinatele sovietice. Asta vrea să facă și Bolojan, să înceapă istoria lui nouă!”.

Declarațiile lui Crin Antonescu vin în contextul tensiunilor tot mai vizibile apărute în tabăra liberală. Iar vechea gardă din PNL critică repoziționarea partidului, vorbind deschis despre pericolul USR-izării. Direct și într-un binecunoscut stil oratoric, fostul lider PNL susține că actuala conducere din Modrogan legitimează persoane apropiate de Traian Băsescu și practicile din mandatul său prezidențial.

