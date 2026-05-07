Cum reacționează corpul tău când te trezești la 5:00 dimineața. Impunerea unui asemenea program este benefică pentru performanță.

Cum reacționează corpul tău când te trezești la 5:00 dimineața

Trezitul la 5 dimineața a devenit un trend popular și multe persoane consideră că astfel vor câștiga „ore din zi”, scrie larazon.es.

Totuși, SEN (Societatea Spaniolă de Neurologie) avertizează că acest obicei nu are temei științific.

Mai mult, poate avea efecte negative asupra organismului.

„Din punct de vedere medical, impunerea unui program de trezire fără respectarea ceasului biologic al omului respectiv poate duce la lipsa somnului”, explică Dr. Celia Garcia Malo, coordonator al Sleep and Wakefulness Disorders Study Group of the Spanish Society of Neurology (SEN).

50% dintre oameni dispun de un așa-numit cronotip, un fel de „ceas” individual. Acest element este dictat de genetică și orice schimbare bruscă poate duce la insomnie, reducerea calității somnului și are efecte negative asupra sănătății psihice și cognitive.

Somnul joacă un rol esențial în sănătatea creierului. Pe timpul nopții, procesele-cheie precum memoria, reglarea emoțională și eliminarea substanțelor neurotoxice din creier sunt consolidate.

Printr-un program forțat, medicii spun că vor crește riscurile apariției unei boli precum Alzheimer.

Medicii spaniolii susțin, așadar, că nu există nicio rutină universală. Adoptarea obiceiurilor virale pe internet va fi contraproductivă.

Nu suntem mai productivi dacă ne trezim la 5:00

„Productivitatea nu depinde de ora la care ne trezim, ci de calitatea somnului”, spune Dr. Celia Garcia Malo.

O evaluare individualizată este esențială pentru identificarea posibilelor cauze subiacente, care pot varia de la tulburări respiratorii legate de somn până la afecțiuni neurologice sau psihiatrice, stabilirea unui diagnostic precis – uneori susținut de teste obiective, cum ar fi studiile privind somnul sau ritmul circadian – și definirea celui mai potrivit tratament.

Autorul recomandă: