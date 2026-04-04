Crin Antonescu: „Rusia nu o să atace Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre percepția Rusiei față de extinderea NATO și despre temerile actuale legate de un posibil conflict în Europa. Invitatul a explicat că, deși există tensiuni reale, nu crede într-un scenariu de atac asupra continentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Teama Rusiei este nejustificată”

Fostul politician a explicat că Rusia a perceput extinderea NATO ca pe o amenințare, chiar dacă această temere poate părea exagerată. El a invocat atât lipsa unor limite naturale, cât și traumele istorice suferite de statul rus.

„A existat mai întâi teama rușilor, care până la un punct e o teamă sinceră, deși nejustificată. Ei au simțit, într-adevăr, înaintarea spre est a NATO ca pe o amenințare. Sigur că pare caragios, chiar revoltător. Mă, voi sunteți o namilă de Rusia care întotdeauna i-ați atacat pe alții și o să îmi spuneți că vă e frică? Da, le e frică. Pentru că ei au acest complex, am mai vorbit, de pe vremea tătarilor, pentru că ei n-au obstacol natural între ei și vest, e o câmpie enormă care pleacă din Polonia. Pentru că a fost trauma celui de-Al Doilea Război Mondial. Noi trecem ușor peste asta. Aia a fost o traumă, cu 20-26 de milioane de morți, cu două treimi din industria țării distrusă.”, spune el.

România trebuie să fie atentă

Crin Antonescu a spus că, deși nu crede într-un atac al Rusiei asupra Europei, autoritățile române au obligația de a trata serios aceste riscuri. El a subliniat că poziția geografică a României impune o atenție mai mare decât în cazul altor state europene.