SNTGN Transgaz a transmis luni un comunicat prin care explică motivele pentru care s-a decis indexarea salariilor pentru angajații care au contracte de muncă. Potrivit reprezentanților Societății Naționale de Transport Gaze Naturale, indexarea salariilor s-a făcut în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare.

„Indexarea salariilor aprobată prin Memorandumul din data de 20 noiembrie 2026 este în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare la SA și cu prevederile OUG nr. 89/2025, ultima indexare salarială la SNTGN Transgaz SA fiind realizată în luna iunie 2025. Măsura contribuie la protejarea puterii de cumpărare a angajaților și la păstrarea specialiștilor cu experiență într-un domeniu în care competențele tehnice sunt esențiale. SNTGN TRANSGAZ SA asigură operarea în condiții de siguranță și eficiență a Sistemului Național de Transport gaze naturale și contribuie în mod esențial, vital, la funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național. Activitatea presupune personal calificat atât pentru operarea, dispecerizarea, exploatarea și mentenanța infrastructurii existente, cât și pentru realizarea proiectelor de investiții strategice. În acest context, politica salarială reprezintă și un instrument de susținere a capacității companiei de a implementa proiectele strategice asumate”, se arată într-un comunicat transmis, lunu, de Transgaz.

„Transgaz este admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, categoria Premium”

Potrivit sursei citate, indexarea se aplică doar personalului angajat cu contract individual de muncă și nu se aplică administratorilor și directorilor companiei (Director General, Director Financiar) care își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

„Transgaz este admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, categoria Premium, cu simbolul bursier TGN, fiind inclusă în indicii bursieri BET, BET-BK, BET-NG, BET-TR, BET-TRN și BET-XT și a înregistrat o creștere semnificativă a capitalizării bursiere de 1158% comparativ cu 2008 anul listării. Această creștere substanțială subliniază valoarea pe care compania o generează pentru acționari și parteneri, precum și încrederea investitorilor în direcția strategică a companiei.

Transgaz înregistrează pentru exercițiul financiar 2025 un rezultat net pozitiv (profit), continuând seria de profitabilitate din anii precedenți și nu a înregistrat plăți restante la data de 31 decembrie 2025. De asemenea pentru anul 2026 Societatea prevede un rezultat financiar pozitiv și s-a angajat să nu înregistreze plăți restante. Aceste performanțe financiare demonstrează managementul prudent și eficient al resurselor, inclusiv al cheltuielilor cu resursa umană”, se arată ân comunicatul operatorului de gaze naturale.

„Transgaz se finanțează exclusiv din venituri proprii”

Sursa citată mai transmite că Transgaz se finanțează exclusiv din venituri proprii și nu este dependentă de nici o sursă alocată de la Bugetul de Stat.

„Transgaz este un contribuitor net semnificativ la bugetul consolidat al statului, prin: (i) dividendele anuale distribuite acționarului majoritar – Statul Român prin SGG (58,51% din capitalul social); (ii) impozitul pe profit; (iii) redevențele pentru utilizarea proprietății publice; (iv) contribuțiile sociale și impozitele pe veniturile salariale ale angajaților. În ultimii 5 ani, Transgaz a virat către bugetul de stat sume cumulate de peste 3,2 miliarde lei.

Transgaz a realizat investiții majore pentru modernizarea și extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, dezvoltarea interconexiunilor regionale și pregătirea infrastructurii pentru preluarea producției din Marea Neagră. Aceste proiecte contribuie la diversificarea rutelor de aprovizionare, creșterea capacității de transport și consolidarea rolului României pe piața regională a gazelor naturale”, se arată în comunicatul Transgaz.

Potrivit companiei, Transgaz a utilizat finanțări europene pentru realizarea unor proiecte majore de transport al gazelor naturale, în special pentru infrastructura de interes regional. Sprijinul european a contribuit la dezvoltarea capacităților de transport și interconectare, facilitând integrarea piețelor energetice și consolidarea securității aprovizionării. În paralel, compania urmărește adaptarea infrastructurii la transformările sectorului energetic, inclusiv la perspectivele transportului hidrogenului și ale altor gaze cu emisii reduse de carbon.

„Proiecte de investiții estimate la 9,1 miliarde euro”

„Responsabilizând importanța TRANSGAZ atât ca motor al activităților din economie cât și ca vector de creștere economică prin rolul său în dezvoltarea sectorului energetic, național, regional și european și transformarea României într-o putere energetică a Europei, societatea își asumă continuarea demarării și implementării unuia dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, un program cu proiecte de investiții estimate la 9,1 miliarde euro.

Având în vedere rolul strategic al Transgaz în asigurarea securității transportului de gaze naturale în România, menținerea stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate.

În contextul programelor de investiții aflate în derulare, de o amploare fără precedent pentru companie, precum și al obiectivelor privind mentenanța Sistemului Național de Transport, considerăm necesară aplicarea mecanismului prevăzut la art. XXXVI alin. (2) din OUG nr. 89/2025, respectiv aprobarea de către Guvern, prin memorandum, a creșterii cheltuielilor de natură salarială.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă”, se mai arată în comunicatul Transgaz.