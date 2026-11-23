Atacurile cu drone asupra navelor civile din Marea Neagră au dus la creșterea riscurilor și a tarifelor de transport din România către Ucraina. În noiembrie 2026, închirierea navelor-cisternă pentru transportul motorinei a ajuns la 160-165 de dolari pe tonă, cu aproape 50% peste nivelul de la începutul lunii octombrie 2026.

Aprovizionarea cu motorină este îngreunată și de vremea rea. Canalul Sulina a fost închis din nou pe 2 noiembrie, după câteva zile de funcționare. În schimb, tarifele de transport pentru barjele maritime către Constanța au rămas la 65-75 de dolari pe tonă.

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„Sulina a fost deschisă timp de câteva zile, dar începând cu 2 noiembrie canalul a fost închis din nou”, a declarat un reprezentant al unei companii românești, scrie Profit.ro.

Tarife de transport mai mari din cauza nivelului Dunării și a atacurilor cu drone

Nivelul scăzut al Dunării și lipsa navelor au majorat tarifele de transport la 60-65 de euro pe tonă, față de 50-65 de euro la începutul lunii octombrie 2026. Barjele maritime circulă la doar o treime din capacitate. De altfel, unele companii folosesc nave-cisternă mai mici pentru transportul motorinei de la Constanța la Sulina, la tarife de 105-115 dolari pe tonă.

Un trader elvețian spune că transportul cu nave-cisternă mici este mai scump decât cel cu barje, dar permite livrarea unor cantități mari de motorină.

„Este mai scump decât transportul cu barja maritimă, dar poți transporta un volum mare dintr-o dată”, explică un trader elvețian, citat de Enkorr.

Din cauza lipsei de barje, unii operatori vor apela în noiembrie doar la transportul rutier. În cazul acestui tip de transport, tariful a ajuns la 115 dolari pe tonă.

Exporturile de motorină din România către Ucraina au scăzut cu 17% în primele 9 luni, la 978.000 de tone. Evoluția a fost influențată de embargourile privind importurile din India și de intensificarea conflictelor din Iran și din zona Mării Negre. Embargoul asupra importurilor din India i-a lăsat pe exportatorii români fără o sursă de motorină ieftină. Carburantul din Arabia Saudită a devenit, la rândul său, necompetitiv după izbucnirea războiului din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ