Premierul slovac Robert Fico a anunțat că țara sa nu va participa la noul program european de împrumuturi de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina. Bratislava va continua ajutorul umanitar, dar refuză finanțarea cu destinație militară, în pofida presiunilor cancelarului german Friedrich Merz.

Slovacia a anunțat că nu intenționează să contribuie la noul mecanism de împrumut al Uniunii Europene destinat Ucrainei, în valoare de 45 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Robert Fico, prieten cu Vladimir Putin, care a reafirmat opoziția guvernului său față de participarea la programele europene de finanțare a sprijinului militar pentru Kiev, relatează Kyiv Post.

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Premierul slovac a precizat că Bratislava își va menține asistența umanitară pentru Ucraina, dar nu va accepta implicarea în mecanisme financiare pe care le consideră legate de continuarea războiului cu Rusia. Totodată, Fico a amintit că Slovacia nu a participat nici la precedentul program european de împrumuturi, în valoare de 90 de miliarde de euro, și a afirmat că guvernul său nu intenționează să își schimbe poziția.

De asemenea, Fico a respins și presiunile cancelarului german Friedrich Merz, care a ridicat posibilitatea blocării negocierilor pentru următorul buget multianual al UE dacă toate statele membre nu se angajează să contribuie la finanțarea Ucrainei începând din 2027. El a transmis că Slovacia nu va ceda solicitărilor Berlinului și a susținut că împrumuturile cu destinație militară nu reprezintă o soluție pentru încheierea conflictului, în condițiile în care Rusia a respins toate propunerile de pace de până acum, mizând în continuare pe o capitulare strict în condițiile Moscovei.

Potrivit premierului, asemenea mecanisme financiare ar contribui la prelungirea războiului. Aceasta este poziția exprimată de guvernul slovac, în timp ce susținătorii ajutorului european argumentează că finanțarea este necesară pentru menținerea capacității de apărare a Ucrainei.

Fico discută cu liderii din Europa Centrală înaintea summitului UE de la Bruxelles

Disputa privind sprijinul financiar pentru Kiev urmează să fie discutată luni, 23 noiembrie, la Bratislava, în cadrul unei reuniuni la care participă șefii de guvern din Grupul de la Vișegrad și cancelarul Austriei.

Grupul de la Vișegrad reunește Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria, patru state membre ale Uniunii Europene cu interese comune în mai multe domenii economice și regionale, dar cu poziții diferite privind sprijinul acordat Ucrainei.

Întâlnirea are loc înaintea reuniunii liderilor europeni programate la Bruxelles în perioada 26-27 noiembrie, când vor fi discutate principalele componente ale viitorului buget multianual.

Poziția Slovaciei adaugă un nou punct de divergență în negocierile europene privind repartizarea costurilor pentru sprijinirea Ucrainei și finanțarea altor priorități ale Uniunii.

UE pregătește un buget de 1.780 de miliarde de euro. Fonduri separate pentru Ucraina

Președintele Consiliului European, António Costa, a prezentat sâmbătă, 21 noiembrie, o variantă revizuită a Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034.

Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post, propunerea prevede un buget de aproximativ 1.780 de miliarde de euro, după reducerea cheltuielilor totale cu circa 204 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 10% față de varianta anterioară.

Ajustarea urmărește limitarea presiunii asupra contribuțiilor statelor membre, în condițiile în care guvernele europene trebuie să finanțeze atât programele interne, cât și prioritățile comune de securitate și politică externă.

Proiectul păstrează posibilitatea alocării a până la 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, prin intermediul unei rezerve dedicate, în afara plafonului principal de cheltuieli.

Fondurile destinate Kievului reprezintă unul dintre punctele de negociere între guvernele care susțin continuarea asistenței financiare și militare și cele care solicită limitarea angajamentelor bugetare.

În acest context, premierul Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat recent că Sofia nu va mai furniza armament sau ajutor financiar Ucrainei, invocând constrângerile bugetare interne.

Bulgaria ar urma să accepte doar garanții europene destinate sprijinului umanitar, serviciilor medicale și refacerii aprovizionării cu energie.

În Ungaria, preluarea conducerii guvernului de către Péter Magyar, după alegerile parlamentare din aprilie, a modificat raporturile politice din regiune, însă pozițiile statelor central-europene privind finanțarea Ucrainei rămân diferite.