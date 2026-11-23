Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că Nicușor Dan are toate motive întemeiate să se teamă de victoria AUR la alegerile parlamentare din 2028. Astfel, Băsescu avertizează că România este foarte aproape de faliment, iar datoria țării crește constant. Se va ajunge chiar la o situație dramatică pentru resursele țării, în care am putea fi nevoiți să vindem obiective strategice ca Portul Constanța și Porțile de Fier 1 și 2, avertizează politicianul.

Nicușor Dan se teme de alegeri

Într-o intervenție televizată de duminică seara, fostul președinte al țării semnalează că, dincolo de amenințarea AUR arătă de cele mai recente sondaj de opinie, șeful statului trebuie să vadă în ansamblu situația critică a României, amenințată de spectrul falimentului.

Reacția lui Băsescu vine în urma declarației recente a actualului lider de la Cotroceni, care a sugerat că are motive, din perspectiva sa, să se teamă de o posibilă victorie a partidului naționalist la alegerile generale din 2028.

„Evident, când spun că mi-e teamă de 2028 spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a declarat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă după participarea la reuniunea Coaliției de Voință.

Traian Băsescu îi transmite un mesaj dur lui Nicușor Dan

În replică, fostul președinte a remarcat ironic că, într-adevăr, succesorul său are motive reale de teamă, din moment ce România a ajuns la un prag al datoriei publice de 250 miliarde de euro. Mai mult, am putea fi nevoiți să vindem resurse majore ale țării, precum Portul Constanța sau Porțile de Fier, pentru a scăpa de riscul de faliment de țară, a avertizat Băsescu.

„Să nu plângă! Cred că datoria țării va ajunge la 250 de miliarde de euro până la 31.12, datorie. Cât timp ai deficit, încă 18 miliarde trebuie să împrumutăm. Lucrurile sunt, nu vreau să sperii pe nimeni, aproape că suntem condamnați la sărăcie. Începi să vinzi Portul Constanța, hidrocentrala Porțile de Fier 1 și 2. Pentru asta trebuie să ai un popor solidar. Nu este doar o responsabilitate pe care să o poată duce la bun sfârșit, cu efecte pozitive, doar politicienii”, a spus fostul șef de stat, duminică seara, la România TV.