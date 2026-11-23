Guvernul a anunțat luni, 23 noiembrie, că a actualizat agenda publică, incluzând și actele prin care s-au indexat salariile angajaților Transgaz și Transelectrica cu 6,5%. Precizările vin după ce în spațiul public au apărut informații că majorările fuseseră aprobate prin documente cu caracter confidențial, care nu figurau pe ordinea de zi publică și nu fuseseră menționate în comunicarea inițială a Executivului. Guvernul confirmă acum oficial aprobarea ambelor memorandumuri, dar nu explică de ce documentele au fost ținute inițial în afara agendei publice. Cele două companii se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului, aflat în coordonarea vicepremierului Marian Neacșu.

Guvernul a transmis luni dimineață într-un comunicat că, „prin decizia Secretariatului General al Guvernului, agenda publică a ședinței de Guvern din data de 20 noiembrie a.c. se actualizează cu următoarele memorandumuri:

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Memorandum privind acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 în cuantum de 6,5 la sută, în conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu încadrarea strictă în nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natură salarială pentru CNT EE Transelectrica SA.

Memorandum privind aprobarea indexării salariilor personalului la SNTGN Transgaz SA față de nivelul realizat în anul 2025 cu maximul indicelui mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2026, prin raportatre la art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”

Ambele documente invocă prevederile art. XXXVI alin. (2) din OUG nr. 89/2025, referitoare la măsurile fiscal-bugetare aplicabile operatorilor economici.

De altfel, în versiunea actualizată a comunicatului privind actele adoptate în ședința din 20 noiembrie, disponibilă pe site-ul oficial al Guvernului, în dreptul fiecăruia dintre cele două memorandumuri apare mențiunea explicită: „Memorandumul a fost aprobat”.

Cum a izbucnit scandalul majorărilor salariale aprobate confidențial

Controversa a început vineri când presa a relatat, citând surse guvernamentale, că Guvernul aprobase creșteri salariale la două companii energetice cu capital majoritar de stat, fără ca documentele să figureze pe ordinea de zi publică a ședinței.

Potrivit Digi24, majorările au fost incluse în registrul documentelor confidențiale, iar Executivul nu a comunicat inițial adoptarea lor.

Informațiile au provocat reacția Ioanei Dogioiu, fostă purtătoare de cuvânt a Cabinetului Bolojan, care a criticat pe Facebook lipsa de transparență a Executivului. „Nu suflă nimeni o vorbă oficial, nici că da, nici că ba. Pe transparență, nu ca înainte”, a comentat ironic Ioana Dogioiu, precizând: „Reforma companiilor începe bine”.

Mai târziu, într-un punct de vedere transmis Televiziunii Române, Executivul a confirmat că memorandumul privind majorările salariale avusese caracter confidențial.

Potrivit TVR Info, indexarea cu 6,5% urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2027 și vizează personalul operațional al celor două companii, nu și conducerea acestora. Sumele necesare vor fi suportate din fondurile proprii ale societăților.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a explicat că demersurile pentru indexarea salariilor au început încă de la sfârșitul lunii februarie, în baza prevederilor contractelor colective de muncă.

Conform bugetelor aprobate pentru anul 2026, câștigul salarial mediu brut lunar prevăzut era de 14.176 de lei la Transgaz și de 16.278 de lei la Transelectrica.