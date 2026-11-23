Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a postat un mesaj în care critică orientarea ideologică a Comisiei Europene, abordare care, potrivit acestuia, afectează negativ întreagă economie a blocului comunitar.
Astfel, politicianul svueranist arată, într-o postare pe contul său de socializare, că direcția ideologică imprimată de șefa Comisiei, Ursula von der Leyen,
marchează un adevărat război energetic pentru țările UE:
Peiu: Ursula Tocmai a pierdut o luptă
„Economia mai învinge o dată ideologia. Comisia von der Leyen se află, de mult, intr-o bătălie motivată pur ideologic cu gazul, petrolul și cărbunele. Tocmai a mai pierdut o luptă în acest război, care a adus-o la periferia creșterii economice globale.
La Antalya, unde a avut loc o reuniune a COP13, Conferința Părților ( statele semnatare a Convenției ONU pentru Climă), nu s-a putut adopta nicio rezoluție pentru că UE ca și statul Tuvalu, au solicitat menționarea explicită a renunțării la combustibilii fosili.
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, nu mai convinge pe nimeni să o urmeze în sinucigasa politică de luptă cu gazul, petrolul și cărbunele.
Lumea chiar nu poste fi convinsă de Ursula von der Leyen să se sinucidă colectiv!
Statele Unite nici nu s-au chinuit să mai participe la un astfel de format, pe care l-au denunțat de ani buni…”
Nicușor Dan, comparat cu Putin
În altă ordine de idei, economistul AUR
a lansat un mesaj virulent și pe plan intern. Astfel, acesta l-a acuzat, duminică, pe Nicușor Dan că pune ascensiunea opoziției pe seama problemelor politice din România. Ceea ce, în opinia sa, e greșit. Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul l-a comparat pe șeful statului cu Marcel Ciolacu și Vladimir Putin, reproșându-i politica economică și cheltuielile pentru înzestrarea armatei.
Vladimir Putin | Foto – Mediafax
Petrișor Peiu susține că șeful statului nu înțelege cauzele reale ale nemulțumirii electoratului. Parlamentarul a făcut și o comparație, susținând că o asemenea atitudine este specifică regimurilor autoritare.
„Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este este lupta statului cu opoziția, nu buna guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea”, a scris senatorul AUR.