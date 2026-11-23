Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu,

Ursula von der Leyen, Astfel, politicianul svueranist arată, într-o postare pe contul său de socializare, că direcția ideologică imprimată de șefa Comisiei,marchează un adevărat război energetic pentru țările UE:

Peiu: Ursula Tocmai a pierdut o luptă

„Economia mai învinge o dată ideologia. Comisia von der Leyen se află, de mult, intr-o bătălie motivată pur ideologic cu gazul, petrolul și cărbunele. Tocmai a mai pierdut o luptă în acest război, care a adus-o la periferia creșterii economice globale.

La Antalya, unde a avut loc o reuniune a COP13, Conferința Părților ( statele semnatare a Convenției ONU pentru Climă), nu s-a putut adopta nicio rezoluție pentru că UE ca și statul Tuvalu, au solicitat menționarea explicită a renunțării la combustibilii fosili.

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, nu mai convinge pe nimeni să o urmeze în sinucigasa politică de luptă cu gazul, petrolul și cărbunele.

Lumea chiar nu poste fi convinsă de Ursula von der Leyen să se sinucidă colectiv!

Statele Unite nici nu s-au chinuit să mai participe la un astfel de format, pe care l-au denunțat de ani buni…”

Nicușor Dan, comparat cu Putin

În altă ordine de idei, economistu l AUR a lansat un mesaj virulent și pe plan intern. Astfel, acesta l-a acuzat, duminică, pe Nicușor Dan că pune ascensiunea opoziției pe seama problemelor politice din România. Ceea ce, în opinia sa, e greșit. Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul l-a comparat pe șeful statului cu Marcel Ciolacu și Vladimir Putin, reproșându-i politica economică și cheltuielile pentru înzestrarea armatei.

Petrișor Peiu susține că șeful statului nu înțelege cauzele reale ale nemulțumirii electoratului. Parlamentarul a făcut și o comparație, susținând că o asemenea atitudine este specifică regimurilor autoritare.