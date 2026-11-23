Moartea lui Ciprian Pian a rămas în atenția publicului și ridică multe semne de întrebare. Acesta a sfârșit la vârsta de 36 de ani, în poarta Penitenciarului Jilava. Invitat la emisiunea Martorii, avocatul său, Andrei Necea, a vorbit despre ultimele ore din viața lui Ciprian Pian. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

Avocatul susține că problemele de sănătate ale clientului său au fost tratate superficial. El spune că nu ar fi vorba despre o moarte provocată, ci, mai degrabă, despre neglijența sistemului.

Andrei Necea: „Nu cunosc care erau șansele lui Ciprian Pian în ipoteza în care se intervenea mai repede, dar cu siguranță ar fi avut ceva șanse”

Laurențiu Duduianu (Ciprian Pian) a murit în iunie 2025. Acesta executa o pedeapsă cu închisoarea la Penitenciarul Jilava.

Familia sa a renunțat la demersurile efectuate după deces. Clanul Duduianu mai pierduse un membru important în 2020. Emi Pian, fratele mai mare al lui Ciprian Pian, a decedat în urma unui conflict în care a fost rănit.

„Da, cunosc foarte bine ce s-a întâmplat și pot să înțeleg pe undeva și decizia familiei. Chiar dacă noi am efectuat anumite demersuri, eu și colegii mei, am efectuat anumite demersuri, dar nu s-a insistat foarte mult în aceste demersuri.”

Avocatul este de părere că o intervenție mai rapidă i-ar fi putut oferi șanse de supraviețuire. Ciprian Pian se simțea rău de câteva zile, dar simptomele sale au fost tratate superficial. Acesta a ajuns la dispensarul penitenciarului, unde i s-ar fi oferit o pastilă nerecomandată în ipoteza de infarct.

„Eu personal, la ce am văzut, consider că ar fi exagerat să spun că l-au omorât. Nu cunosc care erau șansele lui în ipoteza în care se intervenea mai repede, dar cu siguranță ar fi avut ceva șanse. Nu suntem doctori, dar în ipoteza în care s-ar fi intervenit la momentul la care el a reclamat simptomatologia specifică infarctului… Acum nu trebuie să ai pregătire medicală să spună cineva că are dureri în piept și dificultăți de respirație… Au spus că este o angină pectorală și i-au dat o pastilă. O pastilă care este nerecomandată în ipoteza în care ai infarct. Deci, cazul a fost tratat cu superficialitate.”, spune avocatul.

Andrei Necea afirmă că situația nu este una de natură personală, ci una sistemică. Acesta vorbește despre dezumanizarea personalului.

„Nu a fost o problemă îndreptată împotriva lui personal pentru că cineva de acolo avea ceva cu Ciprian Pian. Nu. E o problemă sistemică. Eu cred că atunci când lucrezi cu foarte mulți deținuți, te dezumanizezi la un moment dat. De ce? Gândiți-vă că acolo sunt sute, probabil peste o mie de deținuți. Fiecare vine cu anumit tip de comportament. Dacă tu lucrezi ca asistent medical sau ca doctor acolo, vă garantez eu că ești și înjurat și amenințat. Lumea îți vorbește și urât la un moment dat. Ce se întâmplă în ani de zile? Te dezumanizezi. Ajungi să îi tratezi pe toți la fel. Îi vezi niște deținuți, niște numere, nu mai înțelegi. Sunt foarte multe cazuri. La Ciprian Pian a fost mediatizat.”

Necea spune că a purtat discuții cu mai mulți deținuți de-a lungul timpului. O dificultate semnalată de avocat este transportul deținuților la spitale. Acesta susține că unele solicitări sunt amânate din cauza lipsei personalului de escortă.