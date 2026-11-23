Liderii PSD vor face un tur prin județele României pentru a le explica românilor care sunt beneficiile reformei administrației. Prima oprire va fi marți la Suceava. La întâlnire va participa și Sorin Grindeanu.

Grindeanu anunță un turneu al liderilor PSD prin țară pentru promovarea reformei administrației

Anunțul a fost făcut luni de șeful PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a precizat că subiectul a fost discutat în ședința liderilor social-democrați. Aceștia au stabilit un calendar al deplasărilor în țară cu o primă oprire la Suceava.

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Liderul social-democrat i-a criticat pe foștii guvernanți care nu au făcut reforma administrației.

„Vom face această reformă împreună cu cetăţenii şi nu împotriva lor. Prima întâlnire să ştiţi că e mâine, la Suceava, unde voi participa şi unde voi avea o primă discuţie cu aleşii locali din judeţul Suceava. Aşadar, este o veste foarte bună pentru români şi o veste foarte proastă pentru cei care doar au mimat reforma timp de un an şi jumătate. Am văzut că domnul Bolojan este total debusolat şi se încurcă în narative. Ba nu e bună reforma, ba e necesară, ba apoi vine şi el cu un proiect când vede că lucrurile se mişcă… Eu le transmit tuturor că acesta este un proiect pentru România, de care România are nevoie, la care este invitată toată lumea să contribuie, inclusiv domnul Bolojan să iasă… şi această invitaţie îl rog să o citească în următoarea cheie, şi anume în aceea de a ieşi din confruntări politice. Şi e vorba, până la urmă, de a înţelege că trebuie să aducem România din anul 1968, când a fost făcută ultima reformă a administraţiei publice locale, în anul 2026-2027”, a afirmat Grindeanu.”, a explicat el.

„Beneficii” pentru comasarea voluntară

Președintele PSD a prezentat principalele beneficii ale reformei propuse. El s-a referit la impozite reduse la jumătate timp de cinci ani, la investițiile promise localităților beneficiare și la prioritatea privind finanțarea.

„Foarte pe scurt, vreau să reamintesc beneficiile unirii benevole sau voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la jumătate pe casă și pe teren timp de 5 ani și cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară. Și aici vorbim despre apă, canalizare, gaze, drumuri, școli și dispensare. În plus, comunitățile care, prin unire ajung la minim 2.500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare. Vreau să fiu foarte clar: noi unim primării, nu desființăm localități, fiindcă e o nuanță extrem de importantă. Identitatea comunităților rămâne în mod evident. Serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetățenilor, oamenilor. Actele, buletinele rămân valabile. Iar proiectele în derulare evident că vor continua. Nu vrem să fie o reformă făcută pe hârtie și impusă de la București. Vrem o reformă făcută împreună cu oamenii, care să ducă la administrații mai puternice, investiții mai mari și, bineînțeles, servicii mai bune pentru fiecare comunitate. Ăsta este scopul acestei reforme”, a mai transmis șeful PSD.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat vineri, la finalul ședinței de Guvern, lansarea în transparență decizională a unui proiect de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Decizia de comasare va necesita votul consiliilor locale și acordul cetățenilor exprimat prin referendum.