Dan Diaconescu: „Au apărut zgârie-nori în Caracal de la taxa pe coletele Temu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații despre actualitate. A vorbit despre „zgârie-norii” care ar fi apărut în Caracal, despre mobilizare și chiar despre ideea de a transmite „de pe front”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „La Caracal au apărut zgârie-nori de la taxa pe colete”

Diaconescu a început cu o observație despre „dezvoltarea” din Caracal. Acolo ar fi apărut „zgârie-nori” din banii colectați dintr-o taxă pe colete.

„Tu ai mai fost în Caracal, eu n-am mai fost. Am înțeles că au apărut zgârie-nori de la taxa aia de pe coletele de la Temu pe care le colectează Bolojan. Serios. Cică s-a dezvoltat mult și în Caracal ar fi mulți zgârie-nori.”, afirmă ironic.

Dacă nu mergeți la vizita medicală, vine poliția și vă ia

Jurnalistul a făcut o glumă despre posibila mobilizare a românilor și plecarea la război. A spus că „recidiviștii” ar avea un statut special și că el ar rămâne în studio, în timp alții ar fi trimiși pe front.