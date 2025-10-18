Dan Diaconescu: „Au apărut zgârie-nori în Caracal de la taxa pe coletele Temu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații despre actualitate. A vorbit despre „zgârie-norii” care ar fi apărut în Caracal, despre mobilizare și chiar despre ideea de a transmite „de pe front”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Diaconescu a început cu o observație despre „dezvoltarea” din Caracal. Acolo ar fi apărut „zgârie-nori” din banii colectați dintr-o taxă pe colete.
„Tu ai mai fost în Caracal, eu n-am mai fost. Am înțeles că au apărut zgârie-nori de la taxa aia de pe coletele de la Temu pe care le colectează Bolojan. Serios. Cică s-a dezvoltat mult și în Caracal ar fi mulți zgârie-nori.”, afirmă ironic.
Jurnalistul a făcut o glumă despre posibila mobilizare a românilor și plecarea la război. A spus că „recidiviștii” ar avea un statut special și că el ar rămâne în studio, în timp alții ar fi trimiși pe front.
„Nu o luați în glumă, fiindcă mulți vă veți duce la pușcărie pe tema asta. Noi, la noi, la recidiviști se contopesc pedepsele. Eu am mai multe condamnări și o nouă condamnare nu m-ar… Da, la mine nu are și oricum eu vreau să mă reabilitez, dar acum văzând regulile domnului Gheorghiță de trimitere pe front, vreau să las așa dosarul meu. Deci bărbații ca dumneavoastră în putere trebuie să meargă pe front, mâine trebuie să vă duceți sau, mă rog, am înțeles că săptămâna viitoare maxim… La vizita medicală, dacă nu mergeți dumneavoastră, nu aveți cu ce să mergeți, vine poliția și vă ia de acasă. Și vă duce acolo frumos, vă ia măsurile la haine, bocanci și așa mai departe, și apoi plecați, trebuie să plecați să-l ajutați pe domnul Zelenski. Noi cei care am fost condamnați, cu executare mai ales, noi avem un alt statut și da, asta e situația. Eu o să rămân aici în studio, o să vă țin locul și o să vă comunic de pe front ce face Marius Tucă. La fiecare rus pe care îl capturați, eu vă promit o ediție specială pe care o să vi-o dedic.”, spune el.