Dan Diaconescu: „După Dan va veni un președinte care ne va face să ne fie dor de Nicușor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a comentat ironic procesul electoral din România, susținând că fiecare președinte nepopular la final de mandat ajunge să fie regretat de alegători, după ce este precedat de un lider și mai contestat. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Nu au rost alegerile în România, mi-am dat seama că e din rău în mai rău”

Dan Diaconescu a făcut o scurtă retrospectivă a istoriei postdecembriste a președinților României, afirmând că, după fiecare mandat, alegătorii ajung să regrete alegerea făcută. El susține că există un tipar conform căruia românii ajung să-și regrete foștii președinți, fiecare fiind succedat de unul și mai nepopular.

Moderatorul TV aduce un comentariu critic asupra sistemului politic din România, subliniind că acesta nu reușește să producă lideri pregătiți pentru astfel de poziții și sugerând, ironic, că s-ar putea renunța complet la procesul electoral, inclusiv prin modificarea Constituției României.