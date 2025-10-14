Dan Diaconescu: „După Dan va veni un președinte care ne va face să ne fie dor de Nicușor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a comentat ironic procesul electoral din România, susținând că fiecare președinte nepopular la final de mandat ajunge să fie regretat de alegători, după ce este precedat de un lider și mai contestat. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Diaconescu a făcut o scurtă retrospectivă a istoriei postdecembriste a președinților României, afirmând că, după fiecare mandat, alegătorii ajung să regrete alegerea făcută. El susține că există un tipar conform căruia românii ajung să-și regrete foștii președinți, fiecare fiind succedat de unul și mai nepopular.
Moderatorul TV aduce un comentariu critic asupra sistemului politic din România, subliniind că acesta nu reușește să producă lideri pregătiți pentru astfel de poziții și sugerând, ironic, că s-ar putea renunța complet la procesul electoral, inclusiv prin modificarea Constituției României.
„Nu au rost alegerile în România, mi-am dat seama că e din rău în mai rău. Când l-am dat jos pe Ceaușescu, n-am zis că trebuie să vină unul mai bun decât el. Și când a fost Iliescu președinte, de ce am zis „Ceaușescu, să ne ierți, în decembrie am fost beți”? Fiindcă l-am regretat pe Ceaușescu. Când a venit Emil Constantinescu, ne-am bucurat. De ce, până la urmă, am zis „aoleu, Iliescu, iartă‑ne că l‑am pus pe țap”? Apoi, când a venit iar Iliescu, am zis „ne‑am nenorocit” și ne-am grăbit să‑l punem pe Băsescu. Și l‑am pus pe Băsescu și apoi l‑am regretat pe Iliescu. La Băsescu am zis toți că e diavolul în persoană, că a adus securitatea. Și a venit Iohannis. Și apoi, cât a stat Iohannis, am început să regretăm pe Băsescu. Acum a stat dulapul. Dulapul german stă mult. Ați văzut? E rezistent. Dacă ai mobilă germană în casă, te ține și o sută de ani. Noroc că Constituția a interzis. După 10 ani și patru luni, că el a stat cât a putut, a bătut recordul lui Iliescu, știți că e cel mai longeviv președinte, la o lună i‑a bătut recordul lui Iliescu. Stă Iohannis, îl regretăm, bineînțeles, pe Băsescu și acum vine Nicușor Dan. Că l‑am înjurat toți pe Iohannis. Și vreți să vă arăt că îl regretă lumea? Și atunci, mi‑e clar că după Nicușor Dan va veni unul și mai rău și vor regreta pe Nicușor Dan. Și atunci de ce să nu anulăm alegerile pentru totdeauna? Să stipulăm asta în Constituție.”