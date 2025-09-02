Dan Diaconescu: „Nu poți să fii un mare conducător al lumii dacă nu ești ARESTAT înainte”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a vorbit despre cum a înființat Partidul Poporului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre cum a înființat Partidul Poporului. Acesta, abia ieșit din închisoare, s-a întors în penitenciar să își recupereze lucrurile. Acolo a fost îndrumat să câștige putere în fața lumii. La ieșirea efectivă din închisoare, Diaconescu a spus că se lasă de televiziune și că intră în politică. Apoi, acesta îl sună pe Traian Băsescu care îl sfătuiește să candideze pentru președinție, dar neapărat să își facă și un partid. Când ajunge la sediul OTV, ziaristul regizează o intrare cu cătușele la mâini în emisiune. Acolo, Tudor Barbu, cel care îl înlocuise pe Diaconescu, îi spune că e momentul să îi cedeze locul înapoi, dar nu înainte de a ține cont de cerințele telespectatorilor. Cât timp fusese ziaristul închis, telespectatorii OTV au insistat că prezentatorul ar trebui să își facă un partid propriu. Cel mai votat nume în rândul telespectatorilor a fost chiar Partidul Poporului. Așa a luat naștere partidul lui Diaconescu.

„Povestea cu Nea Toni pe care am uitat să o spun. Atunci am mers să-mi iau lucrurile înapoi de la pușcărie, eram liber, dar aveam și eu lucruri, ca omul, în pușcărie. Nu e bine, se zice, să le lași acolo, că te întorci. Eu m-am și întors 5 ani mai târziu, deși le-am luat pe toate. M-am întors 5 ani mai târziu acolo. Și Nea Toni a zis, ai văzut, acuma să te văd cum iei puterea. Nu știu dacă a fost atac energetic, că era violent sau ceva. Cert este că eu am ieșit în văzul presei și am anunțat că de acum nu mai fac televiziune, voi face politică, voi candida la președinție. Îl sun pe Băsescu. Băsescu zice să candidez, dar să-mi fac un partid, că n-am observatori în secții, că n-am cutare. Cazul Călin Georgescu de astăzi, unde toată lumea îi spune să-și facă partid. Eu ajung la OTV, nu mă mai duc la copil, acasă. Cum zisese judecătorul, deci nu respect o decizie judecătorească. Când ajung acolo îi rog pe cei de la firma de pază să îmi dea niște cătușe. Băi șefule, ce ai? Zic dați-mi repede să-mi pun cătușele și îi dau cheia unei colege de-ale mele. Zic tu vii și mă deschizi. Am intrat așa cu cătușele la mână, cu tot. Lumea ascunde treaba asta cu cătușe, nu înțeleg de ce. Băi, Ceaușescu a fost arestat, Erdogan a fost arestat. Nu poți să fii mare conducător al lumii dacă nu faci mai multă sau mai puțină pușcărie. Nelson Mandela a făcut 27 de ani, despre ce vorbim… Ies așa cu cătușele, să căutați înregistrarea, și îmi demontează cătușele. Tudor Barbu care moderase în locul meu vine, mă ia în brațe, îmi spune că îmi predă ștafeta și că telespectatorii au spus, în lipsa mea, că trebuie să înființez un partid. Pe tablă erau trecute mai multe nume de partide printre care și Partidul Poporului care era înconjurat cu roșu. Tudor Barbu îmi zice că ăla este numele cel mai votat printre sms-uri.”, a explicat ziaristul.