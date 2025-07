În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a vorbit despre trădarea resimțită de români după campania prezidențială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre rezultatele votului pentru prezidențiale. Acesta, sub o dezamăgire, menționează că toată lumea a trădat. De la politicieni, la serviciile secrete, toată lumea a trădat cauza. Întregul bazin de alegători, spune jurnalistul, a fost trădat, mințit și influențat. Chiar și cei care au votat cu Nicușor Dan, spune acesta, au fost trădați. Majoritar, spune prezentatorul, oamenii au votat cu Nicușor Dan fără a spera să iasă, vrând cumva să rămână în continuare Primar General. Nimeni nu s-a așteptat că Dan va fi viitorul președinte. Din acest motiv, inclusiv votanții lui au fost trădați. Diaconescu susține că Nicușor nu le răspunde nici măcar la telefoane, deși promisese că o va face. Suveraniștii, spune jurnalistul, au fost cei mai loviți de această trădare. În sine, menționează acesta, cel mai câștigat român a fost acela care nu s-a prezentat la vot. Vreo 40% dintre persoanele cu drept de vot s-ar încadra în această categorie. Despre cei care nici nu au știut când e ziua alegerilor, spune Diaconescu că sunt cei mai câștigați din toată această situație.

„S-a întâmplat ceva… A fost trădare, trădare, dar să o știm și noi. Toată lumea ne-a trădat, îți spun sincer așa. Ia zice, absolut toată lumea ne-a trădat. Ne-au trădat serviciile secrete. Ne-au trădat pe noi, pe cei care chiar am dorit să facem schimbare. Eu chiar încă mai credeam în alegători. Am înțeles că au fost mințiți, chiar și cei care au votat cu Nicușor Dan, că au crezut că n-o să câștige Nicușor Dan. Foarte mulți își doreau în continuare să fie la Primăria Capitalei și acum, vorbesc serios, l-au pierdut acolo. Deci este un deranj foarte mare. Fiindcă erau investitori mulți, erau miliarde, miliarde de euro acolo în joc și acuma va veni un alt Primar General și toată lumea e foarte deranjată de situația asta. Deci, repet, a pierdut absolut toată lumea, inclusiv oameni care credeau în Nicușor ca viitor Primar General al Capitalei. Acum sunt dezarmați, dezamăgiți. Nicușor nu le mai răspunde nici măcar la telefon. Și atunci ceilalți nu vă mai spun. Noi, suveraniștii, am pierdut cel mai mult, cel mai tare. Cel mai câștigat, cred că cel mai câștigat este românul care nu a ieșit la vot. Au fost 40% dintre români care nici n-au știut că sunt alegeri în ziua aia și pentru ei, că asta vă spuneam mai devreme, era o zi ca oricare alta.”, a explicat jurnalistul.