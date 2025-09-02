Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Diaconescu: „Statul Român va PIERDE enorm după aceste pachete de măsuri fiscale”

Andrei Rosz
02 sept. 2025, 12:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Din 10 prieteni, nu vă exagerez, 8 mă întreabă deja unde să își mute firmele

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Acesta susține că pachetele austerității ar trebui duse la închisoare. Acestea nu sunt recomandate poporului român, spune jurnalistul. Acesta rememorează o întâmplare de acum 15 ani. Pe când era Traian Băsescu președinte, o situație similară ar fi avut loc. Măsuri de austeritate propuse către populație, în timp ce statul cumpăra avioane de luptă din Portugalia. Atunci, spune ziaristul, ar fi avut o conversație telefonică cu Traian Băsescu care l-ar fi înjurat și i-ar fi spus că nu se pricepe la toate. Propunerea jurnalistului către fostul președinte ar fi fost să se oprească achiziția acelor avioane, dar și să se stopeze măsurile de austeritate.

Revenind la pachetele Guvernului Bolojan, Diaconescu susține că nu sunt potrivite pentru români. Cineva se încăpățânează cu aceste pachete, spune ziaristul. Legat de situația actuală a României, jurnalistul spune că are prieteni care și-au mutat deja firmele în alte state. 8 din 10 prieteni, spune acesta, îl întreabă unde să se mute cu firma pentru a fi impozitați mai puțin.

„Pachetele astea ar fi bune la pușcărie, deci nu sunt deloc recomandate poporului român. Eu nu știu de ce se încăpățânează cu ele, că de aici plecasem. Eu m-am luat în gură atunci cu președintele. Asta voiam să spun. El a tăiat atunci tot câte 25. Întâmplarea face că cu vreo lună înainte de anunțul ăsta din mai 2010, avusesem în emisiune nu știu ce ministru, cred că ori de la dezvoltare, ori de la apărare și care spusese că cumpără niște avioane din Portugalia F15 defecte cu nu știu câte miliarde, 12 miliarde de dolari. Suma asta pe care Traian Băsescu o tăia atunci era egală cu 2 miliarde. Eu îl sun pe Băsescu să vină la emisiune și zice nu vin, cheamă-l pe Boc. Eu îl sun pe Boc, Boc nu-mi răspundea. Domn președinte, zic, trebuie să veniți deseară n-am invitat. Boc nu vreau să vină. Zic, hai să veniți cu asta cu… Zice, bă nu vin, nu vin la așa ceva, că uite mă înjură lumea, deja mă înjură lumea. Zic, dar de ce nu poți să tai avioanele alea, că se cumpără niște avioane de 2 miliarde și renunți dracu la avioane, apari deseară în emisiune și spui că ai renunța la avioane și la salariile și pensiile. La care îmi zice: «dă-te în… că nu te pricepi tu la toate, oltene». Nu e treaba ta, mi-a zis și mi-a închis telefonul. N-a mai venit nici la emisiune. La o lună după asta a venit momentul cu pușcăria și cu eliberarea. Adică nu știu dacă chiar el m-a băgat, dar de eliberat, sigur, el m-a eliberat după o zi. Deci, pachetele Bolojan nu sunt bune deloc. Nu-i înțeleg pe acești oameni de ce se încăpățânează, zici că se cer afară, zici că se cer demiși. Parcă o caută cu lumânarea. Sunt atâtea soluții propuse între timp de telespectatori, de alți specialiști, pentru a face rost de acești bani. Sigur că ar fi suficient să tăiem ajutorul pentru Ucraina, dar de aia spun că nu știu de ce se încăpățânează în halul acesta. Din 10 prieteni, nu vă exagerez, 8 mă întreabă deja unde să își mute firmele. Unii și le-au mutat deja prin Bulgaria, unii prin UK. Deci statul român va pierde enorm după nebunia asta în care toată lumea a înțeles că nu era nevoie de aceste măsuri. Poate vrea să verifice starea poporului român și cât poate să reziste.”, a explicat ziaristul.

