Dan Diaconescu: „Statul Român va PIERDE enorm după aceste pachete de măsuri fiscale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Din 10 prieteni, nu vă exagerez, 8 mă întreabă deja unde să își mute firmele”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Acesta susține că pachetele austerității ar trebui duse la închisoare. Acestea nu sunt recomandate poporului român, spune jurnalistul. Acesta rememorează o întâmplare de acum 15 ani. Pe când era Traian Băsescu președinte, o situație similară ar fi avut loc. Măsuri de austeritate propuse către populație, în timp ce statul cumpăra avioane de luptă din Portugalia. Atunci, spune ziaristul, ar fi avut o conversație telefonică cu Traian Băsescu care l-ar fi înjurat și i-ar fi spus că nu se pricepe la toate. Propunerea jurnalistului către fostul președinte ar fi fost să se oprească achiziția acelor avioane, dar și să se stopeze măsurile de austeritate.

Revenind la pachetele Guvernului Bolojan, Diaconescu susține că nu sunt potrivite pentru români. Cineva se încăpățânează cu aceste pachete, spune ziaristul. Legat de situația actuală a României, jurnalistul spune că are prieteni care și-au mutat deja firmele în alte state. 8 din 10 prieteni, spune acesta, îl întreabă unde să se mute cu firma pentru a fi impozitați mai puțin.