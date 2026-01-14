Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Amenințarea cea mai gravă de securitate la adresa Statului Român este Statul Român însuși”

Dan Dungaciu: „Amenințarea cea mai gravă de securitate la adresa Statului Român este Statul Român însuși”

Andrei Rosz
14 ian. 2026, 23:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Amenințarea cea mai gravă de securitate la adresa Statului Român este Statul Român însuși”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum cea mai mare amenințare a României, e chiar Statul Român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nici măcar, cum să spun, așa ceva nu ți-ar fi spus nici Iliescu în vremurile lui bune, nu pentru că îi iubea pe americani, ci din instinct. Avea minimul instinct să spună băi, stai puțin, nu mă bag acolo. Domnule, ăștia nu mai au nici instinct, nu mai au competență, nu mai au angajament față de Statul Român.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum cea mai mare amenințare a României e chiar Statul Român. Acesta susține că politicienii din prezent nu mai au spirit de conservare, un minim instinct sau competență. Mai mult, acesta spune că nu mai există nici angajament față de stat. Dungaciu critică declarațiile lui Miruță despre Groenlanda.

„Nici măcar, cum să spun, așa ceva nu ți-ar fi spus nici Iliescu în vremurile lui bune, nu pentru că îi iubea pe americani, ci din instinct. Avea minimul instinct să spună băi, stai puțin, nu mă bag acolo. Domnule, ăștia nu mai au nici instinct, nu mai au competență, nu mai au angajament față de Statul Român. Și n-au nici măcar un instinct minim de conservare. Să spui tu ca ministru, după 30 de ani, că noi am trăit în această zonă cu gândul că vin americanii, că doar americanii te pot proteja, că societatea s-a bazat pe parteneriatul strategic, îți garantează tot… Tu te gândești că ai putea să trimiți, dar trebuie să vedem dacă putem să trimitem, trebuie să discutăm, mai ales că n-avem nici armă. Nu că dacă aveam arme nucleare intram, sigur, eram deja acolo. Deci tu când faci asemenea declarații, asta mie mi se pare amenințarea de securitate. Cea mai gravă amenințare de securitate a Statului Român este Statul Român însuși. Asta este absolut. Știți gluma aia, ce om extraordinar, domnule, ce om extraordinar, ce bine ar fi să avem doi ca el. Păi de ce? Că avem vreo 10. Deci așa e și cu Miruță. Ar fi bine să avem doi… Ca Miruță probabil că avem 10.”, a explicat sociologul.

