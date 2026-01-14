Dan Dungaciu: „Amenințarea cea mai gravă de securitate la adresa Statului Român este Statul Român însuși”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum cea mai mare amenințare a României, e chiar Statul Român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nici măcar, cum să spun, așa ceva nu ți-ar fi spus nici Iliescu în vremurile lui bune, nu pentru că îi iubea pe americani, ci din instinct. Avea minimul instinct să spună băi, stai puțin, nu mă bag acolo. Domnule, ăștia nu mai au nici instinct, nu mai au competență, nu mai au angajament față de Statul Român.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum cea mai mare amenințare a României e chiar Statul Român. Acesta susține că politicienii din prezent nu mai au spirit de conservare, un minim instinct sau competență. Mai mult, acesta spune că nu mai există nici angajament față de stat. Dungaciu critică declarațiile lui Miruță despre Groenlanda.