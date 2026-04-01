Dan Dungaciu: „Atacurile europenilor la adresa NATO trebuie să fie mult diminuate. Nu-și dau seama la ce pericol se supun”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum atacurile europenilor împotriva NATO trebuie să înceteze, altfel riscurile sunt majore. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Eu cred că NATO nu va ieși teafăr din această poveste. Riscul cel mai mare pentru noi este ca să fie aruncat la coș de tot, ca să spun așa. Adică să-l arunce în numele unui proiect european de apărare care oricum este o utopie. Deci NATO trebuie menținut. Eu cred că toate atacurile astea la NATO și toate declarațiile trebuie să fie mult diminuate. Adică sper ca europenii să își reprime acest impuls politic de a zice hai să le-o facem americanilor…”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum atacurie europenilor împotriva NATO trebuie să înceteze. Analistul susține și că Trump este blocat în acest conflict cu Iranul, având numai soluții proaste. Pentru președintele SUA, adaugă sociologul, nu e cale de scăpare din acest conflict. Dungaciu susține că MAGA ar avea de suferit, din acest motiv Trump trebuie să se retragă urgent.

„Eu cred că NATO nu va ieși teafăr din această poveste. Riscul cel mai mare pentru noi este ca să fie aruncat la coș de tot, ca să spun așa. Adică să-l arunce în numele unui proiect european de apărare care oricum este o utopie. Deci NATO trebuie menținut. Eu cred că toate atacurile astea la NATO și toate declarațiile trebuie să fie mult diminuate. Adică sper ca europenii să își reprime acest impuls politic de a zice hai să le-o facem americanilor… Acum e momentul să ne rupem de ei. Și de aia spun… De asta eu sper, dacă mă întrebați pe mine, ca războiul să se închidă suficient de repede. Că doamne ferește, cred că ar fi o mare greșeală sau un mare risc să intre cu soldați americani pe teren. Sper ca Trump să reușească printr-o negociere care… Auziți, din punctul meu de vedere, soluții bune pentru Trump nu sunt. Sunt soluții proaste sau mai proaste. Soluții bune prin care să iasă, nu prea sunt… Va avea, ca zic așa, sau adversarii lui vor găsi multe limbi de atac… Copilul este proiectul politic MAGA. MAGA trebuie salvat. Că războaie, că greșeli, că bun, aici putem să avem o divergență. Că dumneavoastră spuneți că nu, eu spun altceva… Dar proiectul politic MAGA trebuie salvat. Eu de asta cred că Trump trebuie să plece repede de acolo. Eu cred ideal pentru proiectul MAGA, că doar din punctul ăsta de vedere gândesc chestiunea asta. Eu cred că ar trebui să se ajungă în sfârșit la o negociere. E veste foarte bună că irannienii l-au cerut pe Vance.”, a explicat sociologul.

