Dan Dungaciu: „Bruxelles-ul vrea să preia prerogativele statelor naționale”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a comentat discursul Ursulei von der Leyen, pe care îl consideră o declarație directă pentru federalizarea Europei. În opinia sa, liderul Comisiei Europene a mers dincolo de legitimitatea democratică. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Von der Leyen pleacă de la ipoteza că Europa este o entitate”

Dan Dungaciu afirmă că președinta Comisiei Europene s-a comportat ca și cum ar avea mandatul unui „popor european”. Analistul spune că discursul a fost lipsit de carismă, dar ideea centrală este una periculoasă.

„A fost un discurs absolut șocant, absolut istoric, din foarte multe puncte de vedere, pentru că doamna von der Leyen, fără un mandat, fără legitimitate democratică, pleacă de la ipoteza că Europa este o entitate, că poporul european există și vibrează și trăiește intens la fiecare cuvânt al domniei sale. Pentru că discursul pe fond a fost precum doamna von der Leyen, fără carismă, plat, uscat, sec. Dar ideea de bază și întrebarea fundamentală este: pe ce te bazezi când spui asta? Europa este unită? Europa vrea să se lupte? Toată istoria statelor naționale este citită printr-o paradigmă europeană, nu mai există state naționale, există europenii care vibrează și care vor să schimbe, europenii care vor să joace…”, spune invitatul.

Se anulează dreptul de veto al statelor mici

Analistul a explicat că esența mesajului este dorința de a trece deciziile de politică externă și securitate de la unanimitate la vot majoritar. Aceasta ar însemna ca statele mari să decidă în locul celor mici.