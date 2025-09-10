Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”

Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”

Alexandra Anton
10 sept. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”
Dan Dungaciu: „Bruxelles-ul vrea să preia prerogativele statelor naționale”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a comentat discursul Ursulei von der Leyen, pe care îl consideră o declarație directă pentru federalizarea Europei. În opinia sa, liderul Comisiei Europene a mers dincolo de legitimitatea democratică. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Von der Leyen pleacă de la ipoteza că Europa este o entitate”

Dan Dungaciu afirmă că președinta Comisiei Europene s-a comportat ca și cum ar avea mandatul unui „popor european”. Analistul spune că discursul a fost lipsit de carismă, dar ideea centrală este una periculoasă.

„A fost un discurs absolut șocant, absolut istoric, din foarte multe puncte de vedere, pentru că doamna von der Leyen, fără un mandat, fără legitimitate democratică, pleacă de la ipoteza că Europa este o entitate, că poporul european există și vibrează și trăiește intens la fiecare cuvânt al domniei sale. Pentru că discursul pe fond a fost precum doamna von der Leyen, fără carismă, plat, uscat, sec. Dar ideea de bază și întrebarea fundamentală este: pe ce te bazezi când spui asta? Europa este unită? Europa vrea să se lupte? Toată istoria statelor naționale este citită printr-o paradigmă europeană, nu mai există state naționale, există europenii care vibrează și care vor să schimbe, europenii care vor să joace…”, spune invitatul.

Se anulează dreptul de veto al statelor mici

Analistul a explicat că esența mesajului este dorința de a trece deciziile de politică externă și securitate de la unanimitate la vot majoritar. Aceasta ar însemna ca statele mari să decidă în locul celor mici.

„Apoteotic încheie cu ideea care deschide discursul legat de securitate: noi europenii, prin faptul că trebuie să devenim și mai uniți și să facem o decizie comună în politica externă și de securitate, aplauze în Parlamentul European, să nu mai votăm deciziile de politica externă cu unanimitate și să supunem la vot deciziile să se ia majoritar. Asta înseamnă, să fie foarte clar pentru toată lumea, că cei mari din Europa vor avea decizia de politică externă și de securitate și dreptul de veto al statelor mici, singurul care garanta o oarecare prezență politică acolo, să fie anulat. (…) Doamna von der Leyen și-a dat jos mănușile și a spus clar despre ce e vorba.”, explică Dan Dungaciu.

