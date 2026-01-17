Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Rușii au tăcut în legătură cu America de Sud și Groenlanda pentru a nu-i supăra pe americani”

Malina Maria Fulga
17 ian. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre abordarea țărilor europene în ceea ce privește situația din Venezuela și modul în care lipsa de implicare a rușilor le poate aduce acestora beneficii în conflictul cu Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a afirmat că reacția dezaprobatoare a liderilor europeni cu privire la acțiunile lui Donald Trump în Venezuela și planurile sale privind Groenlanda poate aduce consecințe negative referitoare la conflictul din Ucraina, mai exact pierderea suportului american.

„Unii spun la Bruxelles că este un risc ceea ce face Europa, pentru că întotdeauna relațiile internaționale nu sunt despre dorințe, voințe și vise, ci despre capabilități. Indiferent ce visează unul sau altul, că este vorba de Macron sau că este vorba de Putin, este vorba de capabilități aici. Și unii spun la Bruxelles, și de asta ai dreptate, că nu poți juca și Groenlanda, și Ucraina, în raport cu Trump, în același fel. Adică trebuie să alegi. Dacă tu vrei să îl ai pe Trump aproape de tine în chestiunea Ucrainei, inclusiv să pună presiune pe Vladimir Putin, trebuie să fii mai temperat pe Groenlanda. Căci, dacă tu ești agresiv față de Trump pe Groenlanda, cum poți să le mai ceri americanilor să te susțină în ceea ce privește Ucraina.”

De asemenea, Dan Dungaciu remarcă o abordare echilibrată a Rusiei în ceea ce privește această situație, alegând să se mențină neutră cu privire la Venezuela și Groenlanda. Acest lucru le poate aduce susținerea americanilor în Ucraina, afirmă analistul.

„Aici rușii au fost foarte, ca să zic așa, calculați. Nu spun nimic de Venezuela, e treaba lor, n-au avut nimic de pierdut în America de Sud. Noi vindem arme și prestigiu, da, nu e costul mare, n-avem putere să controlăm alte spații, ne-am prefăcut că le controlăm, căci rușii sunt foarte buni la asta. Am mai spus că „dezinformația” este singurul cuvânt pe care rușii l-au dat vocabularului universal, de acolo apare, ăsta e singurul cuvânt. Deci, au jucat cartea Americii de Sud, l-au invitat pe Maduro, uite ce relație are Rusia, dar conținutul era gol și au zis: „Ce pierdem acolo? Nu pierdem foarte mult, nu mai vindem niște arme, mă rog, rezolvăm. Dar noi tăcem pe America de Sud, tăcem pe Groenlanda, tăcem pe Venezuela, ca să nu îi supărăm pe americani, pentru că pe noi ne interesează Ucraina”. Și în acest moment războiul continuă, rușii așteaptă viitoare negocieri și zic: „Doamne, ce dă Dumnezeu să mai țină treaba cu Groenlanda, cu Venezuela”, căci asta îi ajută pe ruși. Blocând Venezuela, ei vor vinde mai mult petrol înspre China, ca să compenseze, și vor câștiga niște bani. Petrolul îl vor da ei chinezilor. Și, în al doilea rând, se duc să ia Donbasul, ca să-și îndeplinească misiunea pe front.”

