Dan Dungaciu: „Dacă americanii pleacă, orice șicanare va fi mult mai greu de gestionat”

În ediția din 29 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a discutat despre perspectivele unei eventuale păci în Ucraina și despre securitatea națională a României fără trupe americane pe teritoriul nostru. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a explicat că, dincolo de dimensiunea militară, sfârșitul războiului va marca începutul unei noi etape economice, în care marile companii și contractele internaționale își vor relua activitatea, creând o nouă realitate geopolitică. În opinia sa, însă, chiar dacă luptele se vor opri pe teren, confruntarea politică și economică dintre Rusia și Uniunea Europeană va continua, iar România va rămâne prinsă în acest context tensionat.

Dan Dungaciu: „Pacea trebuie să vină incluziv ca business-ul să lucreze. Toată lumea așteaptă oprirea războiului din Ucraina inclusiv pentru ca contractele presemnate să fie pornite. Războiul, odată încheiat, când business-ul va începe să vorbească, va crea o nouă realitate strategică. Pentru europeni, războiul acesta va continua. România va fi în război în continuare, chiar dacă războiul se va fi oprit pe teren. Uniunea Europeană va rămâne în război, va rămâne în confruntare. Dacă se schimbă puterea de la București, se poate schimba logica. Situația României este extrem de complicată. Problema României este că dacă americanii pleacă, orice șicanare va fi mult mai greu de gestionat. Ce-o să facem dacă rușii încep să-și plimbe navele prin locurile în care noi extragem petrol?”

Ediție integrală