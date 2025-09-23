Dan Dungaciu: „Dacă democrațiile nu mai sunt eficiente, vom asista la SFÂRȘITUL lor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum democrațiile vor dispărea dacă nu mai sunt eficiente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Uniunea Europeană, în acest moment, întorcând spatele lumii, ca să zic așa, sau se duce în cap, iertați-mi expresia neacademică, după Ucraina, sau va ajunge federația pe care o visează unii și alții. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre eficiența democrațiilor sau dispariția acestora. Războiul, spune acesta, este un instrument politic. Războiul, completează, este un instrument, un mecanism de putere pentru Uniunea Europeană. Asta este marea dramă a actualității. Sociologul susține că Uniunea Europeană nu poate să nu susțină Ucraina în acest război. Retragerea din acest război va face ca Uniunea Europeană să piardă credibilitatea în fața lumii. Dungaciu susține că democrațiile care nu mai sunt eficiente o să dispară. Deși se crede, la nivel mondial, că democrația este forma de guvernământ care aduce prosperitate și bogăție, Dungaciu susține că sunt și state nedemocratice bogate și prospere. În sensul nou, mai spune acesta, sunt societăți libere, fără a fi neapărat și democratice. Acesta este un concept foarte interesant de observat.