Dan Dungaciu: „Dacă democrațiile nu mai sunt eficiente, vom asista la SFÂRȘITUL lor"

Andrei Rosz
24 sept. 2025, 00:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum democrațiile vor dispărea dacă nu mai sunt eficiente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Uniunea Europeană, în acest moment, întorcând spatele lumii, ca să zic așa, sau se duce în cap, iertați-mi expresia neacademică, după Ucraina, sau va ajunge federația pe care o visează unii și alții.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre eficiența democrațiilor sau dispariția acestora. Războiul, spune acesta, este un instrument politic. Războiul, completează, este un instrument, un mecanism de putere pentru Uniunea Europeană. Asta este marea dramă a actualității. Sociologul susține că Uniunea Europeană nu poate să nu susțină Ucraina în acest război. Retragerea din acest război va face ca Uniunea Europeană să piardă credibilitatea în fața lumii. Dungaciu susține că democrațiile care nu mai sunt eficiente o să dispară. Deși se crede, la nivel mondial, că democrația este forma de guvernământ care aduce prosperitate și bogăție, Dungaciu susține că sunt și state nedemocratice bogate și prospere. În sensul nou, mai spune acesta, sunt societăți libere, fără a fi neapărat și democratice. Acesta este un concept foarte interesant de observat.

„Războiul este un instrument politic. Războiul este un instrument de putere pentru Uniunea Europeană. Aici este marea dramă. De fapt, de asta ei nu pot să cedeze această confruntare, pentru că în momentul în care se termină și ei nu pot să clameze victoria, în momentul ăla, toată justificarea nu are cum să existe. Nu știți, noi nu știm în acest moment câți primari candidați AFD, pentru că acolo, nemții sunt foarte discreți, sunt scoși sau dispar din viața politică sau nu, nu sunt admiși să participe la alegeri. Ei mai țin, cum să spun, iluzia asta de mainstream solid și puternic și vivace, pentru că ei folosesc aceste tipuri de instrumente. Aici e marea problemă, aici este marea lor dificultate. Pentru că dacă democrațiile nu mai sunt eficiente și nu mai produc bunăstare. Pentru că apogeul, sau dacă vreți, privilegiul bogăției nu-l avem numai noi, democrații. Încep să aibă și alte state care nu sunt democrații. În sensul nou, sunt societăți libere, fără a fi democratice. Ăsta e un concept foarte important. Dar aia sunt fericiți pentru că le oferă prosperitate. Dacă democrațiile nu mai oferă nici libertate, evident că este sfârșitul acestora. Deci Uniunea Europeană este într-un război existențial și riscă să arate complet altfel. Încă o dată, spun Uniunea Europeană a funcționat înainte. Ca o comunitate economică a funcționat foarte bine, a generat prosperitate tuturor, ajutoare, sprijin financiar. Acuma vrea să fie o entitate politică în care joacă practic ultima carte. Deci, Uniunea Europeană în acest moment, întorcând spatele lumii, ca să zic așa, sau se duce în cap, iertați-mi expresia neacademică, după Ucraina, sau va ajunge federația pe care o visează unii și alții. Șansele pentru al doilea scenariu sunt reduse. Dar noi trăim acest… Într-o mare măsură, ăsta nu-i războiul nostru.”, a explicat sociologul.

