Dan Dungaciu: „Dacă nu era războiul, Ucraina și Rep. Moldova nu primeau STATUT de candidat la Uniunea Europeană”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre garanțiile de securitate ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ne rugăm ca războiul ăla să nu se încheie într-un fel în care poată fi transformat într-o victorie a Federației Ruse”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre garanțiile de securitate ale României. Acesta se întreabă retoric, cine asigură României garanții de securitate. Mai mult de atât, în ce constau aceste garanții. Analistul susține că dacă nici măcar scoaterea rușilor din Transnistria nu a fost posibilă cu forțe europene, atunci nici garanții de securitate nu pot fi crezute. Într-un stil tranșant, Dungaciu critică atitudinea liderilor europeni. Acesta spune că ar trebui să le fie rușine de actuala lor poziție. Dacă nu ar fi fost războiul, spune sociologul, Ucraina și Republica Moldova nu ar fi fost acceptate în UE. Amenințarea lui Putin în ceea ce privește granițele europene, susține analistul, este o chestiune de propagandă.

Acesta revine cu un set de întrebări retorice legate de siguranța României. Ce se poate întâmpla dacă Rusia decide să intre pe teritoriul românesc. Mai mult, întreabă acesta, cine ne va apăra? România se află în prezent, susține Dungaciu, între UE care nu poate ajuta și SUA care nu va răspunde la apel. Asta este problema unui stat mic. Nu amenințarea rusească ne creează probleme, ci lipsa unei puteri de apărare. În fine, Dungaciu spune că România trebuie să spere că acest război nu se încheie cu o victorie rusească.