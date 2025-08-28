Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Dacă nu era războiul, Ucraina și Rep. Moldova nu primeau STATUT de candidat la Uniunea Europeană”

Andrei Rosz
28 aug. 2025, 10:40, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre garanțiile de securitate ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ne rugăm ca războiul ăla să nu se încheie într-un fel în care poată fi transformat într-o victorie a Federației Ruse

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre garanțiile de securitate ale României. Acesta se întreabă retoric, cine asigură României garanții de securitate. Mai mult de atât, în ce constau aceste garanții. Analistul susține că dacă nici măcar scoaterea rușilor din Transnistria nu a fost posibilă cu forțe europene, atunci nici garanții de securitate nu pot fi crezute. Într-un stil tranșant, Dungaciu critică atitudinea liderilor europeni. Acesta spune că ar trebui să le fie rușine de actuala lor poziție. Dacă nu ar fi fost războiul, spune sociologul, Ucraina și Republica Moldova nu ar fi fost acceptate în UE. Amenințarea lui Putin în ceea ce privește granițele europene, susține analistul, este o chestiune de propagandă.

Acesta revine cu un set de întrebări retorice legate de siguranța României. Ce se poate întâmpla dacă Rusia decide să intre pe teritoriul românesc. Mai mult, întreabă acesta, cine ne va apăra? România se află în prezent, susține Dungaciu, între UE care nu poate ajuta și SUA care nu va răspunde la apel. Asta este problema unui stat mic. Nu amenințarea rusească ne creează probleme, ci lipsa unei puteri de apărare. În fine, Dungaciu spune că România trebuie să spere că acest război nu se încheie cu o victorie rusească.

„Ce garanții de securitate? Ce să fac eu acuma în țară, în România, ce-mi garantați voi de fapt? Nici chestiunea transnistriană nu ați fost în stare să o rezolvați. Nici pe rușii din Transnistria nu-i puteți scoate și voi garantați… Ce garantați? Integrare în UE? Se bat cu cărămida în piept cu integrare europeană pentru Republica Moldova. Nu le e rușine, că dacă nu era nenorocitul ăsta de război, dacă nu intrau rușii în Ucraina, nu primea Ucraina sau Republica Moldova statut de stat candidat niciodată. Și acuma zic, domnule, a venit Vladimir Putin, care a împins extinderea Uniunii Europene. Spuneți-mi ce garanție de securitate am eu? Vine domnul Macron, cu ce garanții, ce protecție de securitate? Ce o să faceți voi, de pildă, dacă atunci când vreau să-mi scot gazul rusesc, o să vină rușii și o să închirieze terenul ăla ca să facă exerciții militare. Sau dacă rușii îmi cer, doamne ferește, după război, să semnez, să renegociez platoul continental, pentru că l-am negociat cu Ucraina. Deci, ce vreau să spun este că în momentul ăla, când ești irelevant, nu înseamnă că te ocupă rușii sau ai intrat în siajul lor. Înseamnă doar că dacă se întâmplă ceva, n-ai pe cine să suni. Aici e marea problemă. Suni la europeni și îți zic, domnule, asta e. Iar dacă suni la americani, nu răspunde nimeni la telefon. Ce va face România când nimeni nu va putea să-i vină în ajutor, dacă se va întâmpla ceva? Aici e problema noastră de securitate. Asta nu o gândește nimeni. Deci, în momentul ăsta, România n-are nicio garanție de securitate reală și persistă pe acest proiect. Asta e tot. Asta este condiția României de securitate în acest moment. Ne rugăm ca războiul ăla să nu se încheie într-un fel în care poată fi transformat într-o victorie a Federației Ruse.”, a explicat sociologul.

