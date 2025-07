Dan Dungaciu: „După ce am pierdut 15% din teritoriu, a apărut o generație de SPECIALIȘTI în politică externă în România”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre noua clasă de analiști politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a vorbit despre noua generație de analiști politici. Acesta a explicat că în eventualitatea înfrângerii Ucrainei, România nu va avea resurse să se reconsolideze. Discursul pro-american este încă de pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Analistul amintește un episod cu Mircea Malița în care l-a îndrumat pe Dej să contacteze partea americană, că sovieticii sunt nebuni. Dungaciu vorbește și despre o acoperire a spațiului public de discuții politice. În prezent, spune sociologul, nu mai există fâșie publică în care să nu se discute politică.

„Ăștia care conduc România, dacă au un pic de minte, un pic, nu mult, ăia se pot gândi că s-ar putea ca proiectul pe care îl susțin… Unii îl susțin pentru că ei cred în el, unii îl susțin pentru că așa sunt învățați ei să răspundă la ordine, unii îl susțin pentru că nu pricep ce se întâmplă. Unii, care o mai fi pe-acolo, zic băi, dacă eșuează chestiunea asta, dacă pică, doamne ferește, Ucraina, dacă se întâmplă ceva, noi ce construim alături? Deci, faptul că tu ții în război jumătate de Românie, aici e de fapt problema statului, că sunt, iertați-mă, oameni incompetenți care ne conduc, să nu spun, sunt idioți care ne conduc sau oameni care sunt arondați într-un al proiect. Și pe vremea lui Ceaușescu s-a întâmplat asta. Când noi eram sub ocupație sovietică, după ce ne-au luat nu 25% cât ai pierdut Ucraina, 15%, când ne-a luat Basarabia, nordul Bucovinei și Bugeacul, unii prin sistem au început să se întrebe ce ne facem. Au apărut o generație, la Ministerul de Externe, de diplomați care a început să spună: «Hai să luăm legătura cu americanii, că ăștia ne aruncă în război.». V-am dat exemplu cu celebra discuție a lui Mircea Malița, când s-au dus pe la Moscova, pe vremea crizei rachetelor. A zis: «Ghiță, ăștia sunt nebuni», i-a spus lui Dej. «Hai să vorbim cu americanii.». Și au luat legătura cu americanii și au venit. Totdeauna au existat în sistem oameni care au spus bă, am înțeles, suntem ocupați de sovietici, suntem legați la mâini și la picioare, hai să ne dezlegăm o mână. Nu știm ce se va întâmpla. Să nu intrăm în război, să nu ducem România în cap et cetera, et cetera. A fost măcar un gând de genul ăsta. Nu pot să-mi imaginez că în Țara Românească nu există măcar o posibilitate, în condițiile în care, teoretic nu suntem totuși sub ocupație sovietică. N-am stat niciodată atât de prost la nivel de selecție, la nivel de criterii profesionale, la nivel de tot spațiu public. Acum 5 ani, 10 ani, 15 ani mai erau și alte discuții în spațiul public. Totdeauna au fost discuții publice în România, pe bază politică, dar mai rămâneau fâșii în care puteai să discuți și altceva. Tot spațiul public este ocupat.”, explică sociologul.