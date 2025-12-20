Victor Ponta: „Cei care aveau norocul de a fi achitați, nimereau la doamna Moroșanu și erau condamnați”

În ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a vorbit despre practici controversate din sistemul de justiție, făcând referire la anumite decizii judiciare luate de „eroina” Raluca Moroșanu. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a susținut că există situații în care persoane achitate în primă instanță ajungeau ulterior să fie condamnate, indicând numele judecătoarei Moroșanu ca exemplu. Fostul premier a sugerat că aceste practici ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care a funcționat Justiția în anumite perioade, mai ales în dosarele cu miză politică.

Victor Ponta: „În afară de cazul care a apărut acum, publicat în Gândul cu refuzul percheziției, n-am mai auzit de refuzul percheziției până acum. Am întrebat și înțeleg că la doamna Moroșanu, cei care aveau noroc și scăpaseră la tribunal, achitați, nimereau la ea și erau condamnați.”

