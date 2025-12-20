Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Cei care aveau norocul de a fi achitați, nimereau la doamna Moroșanu și erau condamnați”

Victor Ponta: „Cei care aveau norocul de a fi achitați, nimereau la doamna Moroșanu și erau condamnați”

Cătălin Costache
20 dec. 2025, 11:00, Marius Tucă Show

În ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a vorbit despre practici controversate din sistemul de justiție, făcând referire la anumite decizii judiciare luate de „eroina” Raluca Moroșanu. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a susținut că există situații în care persoane achitate în primă instanță ajungeau ulterior să fie condamnate, indicând numele judecătoarei Moroșanu ca exemplu. Fostul premier a sugerat că aceste practici ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care a funcționat Justiția în anumite perioade, mai ales în dosarele cu miză politică.

Victor Ponta: „În afară de cazul care a apărut acum, publicat în Gândul cu refuzul percheziției, n-am mai auzit de refuzul percheziției până acum. Am întrebat și înțeleg că la doamna Moroșanu, cei care aveau noroc și scăpaseră la tribunal, achitați, nimereau la ea și erau condamnați.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Mediafax
Calculator Impozit Auto 2026. RAR explică unde este trecută norma EURO, în funcție de CIV
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce unii specialiști recomandă cafeaua înainte de somn? Explicația biologică, pe înțelesul tuturor
STRATEGIE Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
12:12
Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
NEWS ALERT Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
12:12
Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
DEZVĂLUIRI WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
12:07
WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
RĂZBOI Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF
12:03
Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF
METEO ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri
11:55
ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri

Cele mai noi