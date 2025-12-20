Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan va fi președinte”

Ion Cristoiu: „Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan va fi președinte”

Malina Maria Fulga
20 dec. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan va fi președinte”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu lansează o ipoteză privind o presupusă demitere a președintelui Nicușor Dan, care ar reprezenta o oportunitate politică pentru actualul prim-ministru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că, în cazul unui referendum pentru demiterea președintelui în funcție, Nicușor Dan, pentru electorat această demitere ar veni și cu o alternativă viabilă, făcând referire la Ilie Bolojan.

„Da, și va fi președinte. O să fie până atunci. Problema la președinți, când este vorba de suspendare, este referendumul. Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan și electoratul lui știe că este Ilie Bolojan, votează împotrivă?”

Într-un astfel de caz, niciun partid nu ar avea interesul să se opună, nici măcar USR, partidul care l-a susținut la alegeri pe actualul președinte, adaugă Cristoiu.

„USR-ul e de partea lui Bolojan. Ca dovadă este faptul că ultima demonstrație în care îi dădeau telefon lui Bolojan a fost un eșec.”

Recomandarea video

Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce unii specialiști recomandă cafeaua înainte de somn? Explicația biologică, pe înțelesul tuturor
STRATEGIE Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
12:12
Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
NEWS ALERT Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
12:12
Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
DEZVĂLUIRI WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
12:07
WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
RĂZBOI Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF
12:03
Unul din zece copii din lume va avea nevoie de ajutor în 2026 – UNICEF
METEO ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri
11:55
ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri

Cele mai noi