Ion Cristoiu: „Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan va fi președinte”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu lansează o ipoteză privind o presupusă demitere a președintelui Nicușor Dan, care ar reprezenta o oportunitate politică pentru actualul prim-ministru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că, în cazul unui referendum pentru demiterea președintelui în funcție, Nicușor Dan, pentru electorat această demitere ar veni și cu o alternativă viabilă, făcând referire la Ilie Bolojan.

„Da, și va fi președinte. O să fie până atunci. Problema la președinți, când este vorba de suspendare, este referendumul. Dacă se face referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan și electoratul lui știe că este Ilie Bolojan, votează împotrivă?”

Într-un astfel de caz, niciun partid nu ar avea interesul să se opună, nici măcar USR, partidul care l-a susținut la alegeri pe actualul președinte, adaugă Cristoiu.